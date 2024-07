Décès

Vietnamiens d’outre-mer et amis internationaux rendent hommage au dirigeant vietnamien



Des Vietnamiens d’outre-mer, des membres d’associations et organisations vietnamiennes, internationales et locales dans de nombreux pays se sont rendus aux missions diplomatiques du Vietnam à l’étranger pour rendre hommage au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong.

Le 26 juillet, des responsables et des politiciens russes ont rendu hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong à l’ambassade du Vietnam à Moscou.

Le premier vice-président de la Douma d’État russe, Ivan Melnikov, a déclaré à l’ambassadeur vietnamien Dang Minh Khôi que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait grandement contribué à l’établissement d’un partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Il a rappelé ses rencontres avec le dirigeant vietnamien et a demandé à l’ambassadeur de transmettre ses condoléances à la famille et aux camarades du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le vice-président du Conseil de la Fédération de Russie Konstantin Kosachev, le leader du Parti communiste de la Fédération de Russie (KPRF) Guennadi Ziouganov, le vice-président de la Commission des affaires étrangères du Conseil de la Fédération Andreï Klimov ont exprimé leurs condoléances pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans le livre de condoléances ouvert à l’ambassade du Vietnam.

Les 25 et 26 juillet, l’ambassade a reçu près de 200 délégations.

Respect pour le communiste loyal

Plus de 70 délégations se sont rendues à l’ambassade du Vietnam en France pour rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong et écrire dans le registre de condoléances pendant ces deux jours.

Le 26 juillet, un représentant du Parti communiste français (PCF) a écrit dans le registre de condoléances que le PCF et son secrétaire national Fabien Roussel présentaient leurs condoléances profondes et sincères au peuple vietnamien et au PCV pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Il a loué les contributions du dirigeant vietnamien au renforcement des relations internationales du Vietnam en promouvant la "diplomatie du bambou", dans le respect du droit international. Ses contributions théoriques aux mouvements communistes et ouvriers d’aujourd’hui sont d’une grande importance pour la pensée et l’action dans le monde d’aujourd’hui.

Entre-temps, l’ambassade du Vietnam en Angola a reçu les 25 et 26 juillet deux délégations de dirigeants angolais, 29 délégations diplomatiques et 19 délégations d’organisations et de particuliers vietnamiens venus rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Luisa Damiao, membre du Bureau politique et vice-présidente du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), a écrit dans le livre de condoléances, exprimant son respect pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong - un homme politique aux qualités humaines extraordinaires.

L’ambassadeur de Cuba en Angola, Oscar Leon Gonzalez, a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un grand ami du peuple cubain.

Des représentants du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères et du peuple roumains ainsi que des missions diplomatiques dans le pays européen ont rendu hommage au leader du Parti vietnamien à l’ambassade du Vietnam en Roumanie au cours des deux derniers jours.

Le président de l’Association des Vietnamiens en Roumanie, Pham Duy Hung, a écrit dans le livre de condoléances que la communauté vietnamienne en Roumanie pleure le secrétaire général Nguyên Phu Trong - un communiste loyal, pur, courageux, intelligent, une grande personne qui se soucie toujours des difficultés du peuple au pays et à l’étranger et les partage, et considère les Vietnamiens d’outre-mer comme une partie intégrante de la nation vietnamienne.

