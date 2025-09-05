Neuf nouvelles espèces d’oiseaux découvertes dans la réserve naturelle de Dakrông

Une récente étude de la biodiversité, réalisée par piège photographique et photographie numérique, a permis de découvrir neuf espèces d’oiseaux supplémentaires, dont deux espèces rares, dans la réserve naturelle de Dakrông, dans la province de Quang Tri (Centre).

Photo : VNA/CVN

Selon le Conseil de gestion de la forêt à usage spécial de Nam Quang Tri, les espèces nouvellement enregistrées comprennent le Bách thanh đuôi dài (Lanius schach), le Cành cạch núi (Ixos mcclellandii), le Chào mào tai trắng (Pycnonotus taivanus), le Chích chòe than (Robin-pie oriental), le Chim xanh lớn (Chloropsis cochinchinensis), le Dù dì phương Đông (Ketupa zeylonensis orientalis), Họa mi đất mày trắng (Babbler cimeterre à sourcils blancs), Nhạn rừng trán trắng (Artamus superciliosus) et Yểng (Gracula religiosa).

Ces espèces ont une grande valeur de conservation et jouent un rôle important dans le maintien de l’équilibre écologique des forêts. Notamment, Ketupa zeylonensis orientalis et Gracula religiosa sont classées comme espèces rares.

La réserve naturelle de Dakrông comptait auparavant 201 espèces d’oiseaux appartenant à 43 familles. L’ajout de neuf nouvelles espèces enrichit non seulement la base de données sur la biodiversité, mais souligne également l’efficacité de l’application des sciences et des technologies à la surveillance de la biodiversité. Cela constitue une base importante pour l’élaboration de stratégies de conservation, de restauration et de gestion durable de cet écosystème forestier à usage spécifique.

La réserve naturelle de Dakrông est l’une des quatre zones d’oiseaux endémiques du Vietnam et fait partie de l’écosystème forestier central de Truong Son. Elle abrite 1.576 espèces de plantes, 97 espèces de mammifères, 201 espèces d’oiseaux et 49 espèces de reptiles et d’amphibiens, dont beaucoup sont répertoriées dans le Livre rouge du Vietnam et dans la Liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

VNA/CVN