Deux morts dans une frappe de drone israélien dans le Sud du Liban

Deux personnes circulant à moto ont été tuées vendredi 19 juin lors d'une frappe de drone israélien sur la route reliant Zebdine à Nabatiyeh, dans le Sud du Liban, selon l'Agence de presse officielle libanaise ANI.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Cette frappe a eu lieu malgré le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, entré en vigueur à 16h00 heure locale le même jour.

Plus tôt, l'ANI avait fait état d'une atmosphère à la fois de prudence et d'attente dans les districts de Tyr et de Bint Jbeil, en particulier à proximité des zones occupées par l'armée israélienne, suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.

L'agence a précisé qu'aucun avion de combat ni drone israélien n'avait été aperçu dans le ciel à ce moment-là, tandis que des patrouilles de la Force intérimaire des Nations unies au Liban étaient déployées le long des axes reliant Qasmiyeh à Naqoura en passant par Tyr.

Xinhua/VNA/CVN