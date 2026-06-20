Deux morts dans une frappe de drone israélien dans le Sud du Liban

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|Des décombres après une attaque israélienne à Nabatieh, dans le Sud du Liban, le 15 juin.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Cette frappe a eu lieu malgré le cessez-le-feu entre le Liban et Israël, entré en vigueur à 16h00 heure locale le même jour.
Plus tôt, l'ANI avait fait état d'une atmosphère à la fois de prudence et d'attente dans les districts de Tyr et de Bint Jbeil, en particulier à proximité des zones occupées par l'armée israélienne, suite à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu.
L'agence a précisé qu'aucun avion de combat ni drone israélien n'avait été aperçu dans le ciel à ce moment-là, tandis que des patrouilles de la Force intérimaire des Nations unies au Liban étaient déployées le long des axes reliant Qasmiyeh à Naqoura en passant par Tyr.
Xinhua/VNA/CVN