Les forces armées à l’œuvre pour les plus démunis

Par des centaines de milliers de journées de travail, des milliers de milliards de dôngs et des moyens logistiques considérables, les forces vietnamiennes de police et de l’armée ont contribué à l’éradication de nombreux logements précaires dans les régions les plus vulnérables du pays.

>> Solidarité et entraide : des gestes concrets en faveur des mal-logés

>> Tous pour le peuple, un toit pour tous

Photo : CTV/CVN

En cette mi-juillet ensoleillée, le major Trân Van Dung, chef adjoint de la police de la commune frontalière de Quang Truc (province de Lâm Dông, Centre), rejoint ses collègues sur le chantier du hameau Bu Prăng 1A. L’objectif : achever la construction des dernières maisons afin de remettre à temps les 66 logements prévus pour les habitants de la commune. “Dans le contexte actuel de réorganisation administrative en deux niveaux, nos missions ont été multipliées”, explique-t-il. “Nous devons à la fois assurer les services administratifs, la sécurité publique et le suivi du programme d’éradication des logements dégradés”.

Chaque équipe de policiers s’est vue attribuer des zones spécifiques pour surveiller l’avancement des travaux, contrôler la qualité des fondations, des murs, des toitures en tôle, et s’assurer d’une livraison rapide aux familles concernées.

Dans la province de Gia Lai (Centre), le défi est de taille : plus de 12.500 maisons à rénover, dont 8.100 dans les anciens villages de la province et 6.562 relevant de la responsabilité directe de la police. Faute de fonds immédiats, certains officiers se sont portés garants pour assurer un approvisionnement continu en matériaux. D’autres ont même donné leurs économies personnelles.

C’est le cas du lieutenant-colonel Lê Dinh Hai, chef adjoint de la police de Ia Pa, qui a contribué à hauteur de 80 millions de dông à bâtir la maison de Mme Kpă H’Huê, une personne âgée et handicapée, vivant seule dans une maison en bois insalubre. Touché par sa situation, il a sollicité l’accord de son épouse et l’aval du Parti pour lui offrir un véritable toit. “Nous vivons avec la population, à leur côté chaque jour. Ils nous aident à accomplir notre mission, c’est donc un devoir moral que de leur venir en aide”, confie-t-il.

Des maisons neuves, de nouvelles vies

Selon un recensement, la région des hauts plateaux comptait près de 18.000 foyers vivant dans des logements précaires. En réponse à l’appel du gouvernement, les provinces ont élaboré des projets détaillés, mobilisant à la fois les budgets publics et les contributions sociales. La police, en véritable fer de lance de cette initiative, a supervisé la construction de plus de 12.700 maisons, depuis la mobilisation des fonds jusqu’à la supervision des chantiers.

Fin juillet, la majorité de ces habitations avaient été livrées. Y Hanh Niê, habitante de la province de Dak Lak, témoigne avec émotion : “Avant, nous vivions dans une vieille maison en bois, vétuste, où l’eau s’infiltrait à chaque pluie. En mars 2025, j’ai reçu une aide de 60 millions de dông et emprunté 30 millions de plus pour construire une maison solide. Toute la famille est soulagée”, témoigne Mme Hanh Niê, à Dak Lak.

Le vice-ministre de la Police, Pham Thê Tùng, a salué l’engagement des policiers : “Grâce à leur dévouement, des milliers de familles disposent aujourd’hui d’un logement décent. Cela favorisera leur stabilité, leur insertion économique et leur contribution à la sécurité locale”.

Le 30 juillet, à Gia Lai, le ministère de la Police a organisé une conférence de clôture du programme. Résultat : 6.370 logements construits ou rénovés grâce à 355 milliards de dông mobilisés, soit un mois d’avance sur le calendrier gouvernemental. Dans le cadre du mouvement national “Unis pour éradiquer les logements précaires”, les Hauts plateaux, région parmi les plus pauvres du pays, ont reçu 47% des fonds collectés.

Des dizaines de milliers de maisons bâties

En parallèle, l’armée a joué un rôle tout aussi déterminant dans ce vaste chantier social. Le 27 juin, lors d’une réunion bilan, le général Truong Thiên Tô, vice-directeur du Département politique général de l’Armée populaire du Vietnam, a annoncé que plus de 17.000 maisons avaient été construites ou rénovées par l’armée, pour un coût total de 895 milliards de dông. Des centaines d’unités militaires ont été mobilisées à tous les niveaux, contribuant à hauteur de 300.000 journées de travail, 86.000 effectifs et plus de 2.000 véhicules.

Photo : VNA/CVN

Dans le village de Si Lo Lâu (province de Lai Châu), la famille de Phu Mo Dô, de l’ethnie Dao rouge, vivait dans des conditions extrêmement précaires. Touchés par leur situation, les soldats du poste-frontière de la commune, en coordination avec les autorités locales, ont aidé à démonter l’ancienne maison, à transporter les matériaux et à construire la nouvelle habitation. “En trois semaines, notre maison était presque terminée, grâce à l’aide directe des soldats”, raconte-t-il, les yeux brillants de gratitude.

Conformément aux directives gouvernementales, le pro-gramme doit s’achever avant le 31 août Nord, avec une priorité accordée aux familles de martyrs et anciens combattants (délai au 27 juillet). Pour garantir l’efficacité, les autorités appliquent les principes des “Six clartés” (clarté sur les bénéficiaires, les actions, les responsabilités, les compétences, les délais et les résultats) et des “Quatre vérités” (paroles sincères, actes réels, efficacité vérifiée, et impact concret pour les citoyens).

Pour optimiser les coûts tout en assurant la qualité, les autorités ont misé sur des techniques de construction adaptées, en valorisant les ressources locales et la solidarité des forces armées.

Ces maisons ne sont pas de simples bâtiments : elles incarnent la chaleur humaine, la résilience collective et l’espoir d’un avenir plus digne pour des milliers de familles vietnamiennes.

Thao Nguyên/CVN