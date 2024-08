Vietnam et Laos ouvrent un laboratoire de données sur les catastrophes à Vientiane

Un laboratoire de données et de communication sur les catastrophes a été inauguré le 6 août à Vientiane, la capitale du Laos, marquant une étape importante dans la coopération scientifique et technologique entre le Vietnam et le Laos.

Le laboratoire de 50 m², une initiative conjointe entre l'Académie des sciences et technologies du Vietnam (VAST) et le ministère lao des Technologies et de la Communication, a bénéficié d’une rénovation, de l'installation d'équipements et de la configuration de logiciels du 26 juillet au 4 août. Il est équipé de quatre écrans d'affichage, de deux ordinateurs et de divers autres appareils utilisés pour la surveillance des tremblements de terre en temps réel.

Le président de la VAST, Châu Van Minh, et le ministre lao des Technologies et de la Communication, Boviengkham Vongdara, ont assisté à la cérémonie d'inauguration.

Le laboratoire est le point de départ pour le développement d'un système de réseau terrestre régional qui connectera les données du Vietnam, de la Thaïlande et d'autres pays d'Asie du Sud-Est.Il est équipé du système SeisComP, capable de traiter automatiquement les données sismiques en temps réel et de fournir des informations cruciales telles que l'heure d'occurrence, le lieu, la magnitude et la profondeur. Pour les tremblements de terre dépassant une magnitude de 4,5, les experts effectueront une analyse approfondie pour affiner les données.

Le laboratoire devrait renforcer la gestion des données et les capacités de communication en cas de catastrophe au Laos, en s'alignant sur le programme de gouvernement numérique du pays.

Actuellement, le Laos exploite trois stations de surveillance des tremblements de terre situées à Vientiane, Luang Prabang et Bolikhamsay, avec des distances entre les stations allant de 150 à 300 km.

Selon les données, le Laos a connu 22 tremblements de terre d'une magnitude supérieure à 4,0 depuis 1900. Deux de ces tremblements de terre ont dépassé une magnitude de 6,0, tandis que six ont eu une magnitude comprise entre 5,0 et 5,9, affectant principalement le Nord.

