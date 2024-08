Le PM apprécie l'efficacité du crédit de politique sociale dans la réduction de la pauvreté

>> Les prêts bancaires s'accélèrent à Hô Chi Minh-Ville

>> Les acquéreurs de logements sociaux bénéficieront de taux de crédit préférentiels

Photo : VNA/CVN

Au cours des 10 ans de mise en oeuvre de la directive, plus de 21 millions de ménages ont bénéficié de prêts préférentiels pour développer leurs activités de production et de commerce. Cela a permis à plus de 3,1 millions de ménages de surmonter le seuil de pauvreté, à plus de 4,2 millions de travailleurs d'avoir accès à des prêts pour créer des emplois. En outre, 13,2 millions d'ouvrages d'approvisionnement en eau et d'assainissement en zone rurale, ont été construits. Les prêts ont également apporté un soutien à plus de 610.000 étudiants, à de nombreuses personnes démunies et à des bénéficiaires de politiques sociales.

Éliminer le "crédit noir"

Le crédit social a contribué à réduire le taux de pauvreté, à freiner et progressivement éliminer les pratiques de "crédit noir", à promouvoir la restructuration économique, à édifier les communes et districts répondant aux normes de la Nouvelle ruralité.

En conclusion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la politique constante et cohérente du Parti et de l'État est de développer l'économie tout en assurant la promotion du progrès et de la justice sociale, afin que chaque citoyen puisse bénéficier du processus de développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

Le crédit de politique sociale est devenu un "point lumineux"et un "pilier" dans le système de politiques de réduction de la pauvreté, garantissant la sécurité sociale et répondant aux aspirations de la population, en particulier des pauvres et des groupes défavorisés de la société.

Le Premier ministre a hautement apprécié les contributions proactives des ministères, des branches, des autorités locales à tous les niveaux, en particulier de la Banque des politiques sociales dans la mise en oeuvre de la directive.

Justice sociale

Selon lui, il est nécessaire de continuer à identifier le crédit de politique sociale comme une solution importante pour mettre en œuvre les lignes directrices, les politiques, les objectifs et les tâches du Parti et de l'État en matière de croissance économique, de justice sociale, de programmes cibles nationaux et de développement socio-économique.

Il a souligné six orientations pour renforcer le leadership du Parti sur le crédit de politique sociale, notamment l'achèvement d'un décret sur l'organisation et le fonctionnement de la Banque des politiques sociales, l'examen des réglementations pour concentrer les ressources et améliorer la structure du capital de la banque de manière stable et durable.

Il a ordonné de créer des conditions favorables pour que la Banque des politiques sociales puisse accéder aux fonds de l'Aide publique au développement (APD) et élargir ses formes de mobilisation de capitaux, et de perfectionner les politiques concernant le crédit, le travail et les salaires qui aident la banque à mettre en œuvre efficacement cette politique.

Photo : VNA/CVN

Selon le chef du gouvernement, les localités doivent donner la priorité aux prêts confiés pour la mise en place de projets d'emploi et de logements abordables. Il a ordonné au ministère de la Construction de collaborer avec ceux du Plan et de l'Investissement, des Finances et la Banque d'État du Vietnam pour élaborer un programme de crédit de 30.000 milliards de dôngs (1,19 milliard d'USD) pour la construction et la rénovation de logements.

Priorité aux minorités ethniques

Il a également souligné la nécessité de donner la priorité aux capitaux destinés aux minorités ethniques et aux personnes vivant dans les régions défavorisées, frontalières et insulaires, en demandant à la banque d'améliorer sa capacité de prévision et d'analyse, d'intensifier les applications informatiques et la transformation numérique, et d'édifier un corps personnel prestigieux et dévoué au service de la population.

De plus, le Front de la Patrie du Vietnam à tous les niveaux et les organisations sociopolitiques ont été invités à bien accomplir les tâches de sensibilisation, de supervision et de critique sociale pour la mise en œuvre des politiques du Parti et de l'État en matière de réduction de la pauvreté et d'activités liées au crédit social.

La conférence sur le renforcement de la direction du Parti en matière de crédit politique social a été suivie en ligne par les autorités des 63 provinces et grandes villes.

VNA/CVN