Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, attendu au Laos

|Tô Lâm, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.
|Photo : VNA/CVN
Accompagné de son épouse et d'une haute délégation vietnamienne, le secrétaire général du Parti Tô Lâm participera aux célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos.
A cette occasion, le plus haut dirigeant vietnamien coprésidera également une rencontre de haut niveau entre le PCV et le PPRL.
VNA/CVN