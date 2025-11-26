Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, attendu au Laos

A l'invitation de Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président lao, et de son épouse, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, se rendra les 1 er et 2 décembre au Laos pour une visite d'État, a-t-on appris du ministère des Affaires étrangères dans son communiqué rendu public ce mercredi 26 novembre.

Accompagné de son épouse et d'une haute délégation vietnamienne, le secrétaire général du Parti Tô Lâm participera aux célébrations du 50e anniversaire de la Fête nationale du Laos.

A cette occasion, le plus haut dirigeant vietnamien coprésidera également une rencontre de haut niveau entre le PCV et le PPRL.

