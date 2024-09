Le Vietnam et Singapour promeuvent leur coopération sur trois aspects

Le Vietnam et Singapour se concentrent sur trois aspects pour promouvoir leur coopération, à savoir le développement des ressources humaines, les relations économiques et d'investissement et le partenariat stratégique.

Le ministre de la Main-d'œuvre de Singapour, Tan See Leng, a participé à la célébration du 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam organisée par l'ambassade du Vietnam à Singapour dans la soirée du 19 septembre.

Plus précisément, Singapour est le premier pays soutenant le développement des ressources humaines du Vietnam, à travers l’assistance à la formation dans le cadre du Programme de coopération de Singapour (SCP), du Programme des dirigeants potentiels et des conférences ministérielles sur la connexion économique Vietnam-Singapour...

Singapour est également le deuxième plus grand investisseur étranger du Vietnam avec des investissements importants dans des parcs industriels et commerciaux, créant des emplois pour des centaines de milliers de personnes. De même, l'accent mis sur le renforcement des relations bilatérales et du partenariat stratégique souligne particulièrement le domaine des énergies renouvelables, à travers des coentreprises et la coopération technique, ou crédits carbone, renforçant la coopération au niveau régional pour améliorer les capacités de développement énergétique et soutenir le développement durable.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Mai Phuoc Dung, a affirmé que Singapour et le Vietnam entretenaient des relations de coopération solides, substantielles et efficaces dans tous les aspects.

