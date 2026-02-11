Les exportations françaises de vins et spiritueux en net recul en 2025

Les exportations françaises de vins et spiritueux ont reculé d'environ 8% en 2025, à quelque 14,3 milliards d'euros, pénalisées par l'aggravation des tensions géopolitiques et commerciales ainsi que par les fluctuations des taux de change, selon un communiqué publié mardi 10 février par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS).

Les exportations françaises de vins et spiritueux ont reculé d'environ 8% en 2025, à quelque 14,3 milliards d'euros, pénalisées par l'aggravation des tensions géopolitiques et commerciales ainsi que par les fluctuations des taux de change, selon un communiqué publié mardi 10 février par la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS). La fédération souligne que les ventes à l'export ont diminué l'an dernier à la fois en valeur et en volume. Malgré cette baisse, le secteur demeure le troisième contributeur à l'excédent commercial français, derrière l'aéronautique et les cosmétiques, même si sa contribution à l'excédent global tend à s'éroder. Les exportations vers les États-Unis ont chuté de 21%, précise la FEVS. Selon des médias français, la filière des vins et spiritueux compte environ 5.400 entreprises en France et représente près de 600.000 emplois directs et indirects, constituant un secteur attractif à l'échelle de l'Union européenne.

Xinhua/VNA/CVN