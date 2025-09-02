Le président cubain s'engage à renforcer les incitations pour les entreprises vietnamiennes

Cuba s'engage à créer des conditions favorables et à offrir de meilleures incitations, tout en étant prêt à écouter et à surmonter les difficultés et les obstacles pour permettre aux entreprises vietnamiennes de faire des affaires dans le pays, a affirmé le 2 septembre le Premier secrétaire du Comité central du Parti communiste cubain (PCC) et président cubain, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Le président cubain a fait cette déclaration lors d'une réunion avec le Premier ministre Pham Minh Chinh et le milieu d’entreprises vietnamiennes, dans le cadre de sa visite d'État au Vietnam, afin de renforcer la collaboration bilatérale en matière de commerce et d'investissement.

Appréciant hautement le potentiel des entreprises vietnamiennes, il a souligné que lors de ses rencontres et discussions avec les dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, les deux parties ont conclu de nombreux accords importants, notamment sur le renforcement de la présence d'entreprises vietnamiennes à Cuba.

Le dirigeant invité a remercié les ministères, les secteurs et les entreprises vietnamiens pour leur coopération et leur soutien à Cuba dans les projets agricoles et énergétiques, qui ont grandement contribué à la sécurité énergétique et alimentaire de Cuba. Il a exprimé son souhait que le Vietnam encourage et développe davantage sa coopération et ses investissements avec Cuba, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'aquaculture, des biotechnologies, des produits pharmaceutiques, de la production de biens de consommation, de la distribution et du commerce de détail, du tourisme, de l'immobilier, ainsi que de l'exploration et de l'exploitation pétrolières et gazières, afin de répondre aux besoins des deux peuples et de favoriser l'exportation. Il a également appelé au transfert de technologies, à la recherche conjointe et à la coopération en matière de commercialisation de produits afin de contribuer davantage au développement socio-économique de Cuba.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a, pour sa part, appelé les entreprises vietnamiennes à se mettre à la place de Cuba et, dans cette optique, à partager avec Cuba comme Cuba a partagé avec le Vietnam.

Rappelant les paroles du dirigeant Fidel Castro : "Cuba est prête à verser son sang pour le Vietnam", le Premier ministre a exprimé l’espoir que les entreprises vietnamiennes adopteront l’esprit de "Pour Cuba, soyez prêts à consacrer du temps, des efforts et de l’intelligence", reflétant ainsi la tradition inébranlable et loyale de la nation vietnamienne.

Soulignant l’importance de l’intelligence, du temps et de la détermination, il a appelé les entreprises des deux pays à coopérer avec sincérité, cœur et rationalité afin d’obtenir des résultats concrets.

Le chef du gouvernement a chargé le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et les entreprises vietnamiennes de poursuivre l’étude et l’expansion des zones rizicoles à Cuba et d’améliorer la productivité, tout en explorant le développement de modèles pour les cultures fruitières, l’élevage et l’aquaculture, afin de garantir un approvisionnement alimentaire suffisant au peuple cubain sur place. Il a également proposé aux entreprises cubaines de renforcer leur coopération et leurs investissements au Vietnam, notamment dans les secteurs où Cuba possède des atouts et où le Vietnam a une demande, comme la biotechnologie et les produits pharmaceutiques.

Le Premier ministre a également exprimé l'espoir que les entreprises des deux pays proposeront activement des mécanismes et des politiques pour surmonter les difficultés et les obstacles, augmentant ainsi le nombre et l'efficacité des projets de coopération et d'investissement bilatéraux. Elles proposeront également de nouveaux projets et programmes, notamment l'étude de la possibilité de vols directs, de coopération touristique et d'échanges interpersonnels. Il a exhorté les deux parties à se soutenir et à partager leurs expériences dans un esprit d'"intérêts harmonisés, risques partagés" et de "dire et faire ; une fois engagé, il faut le tenir ; une fois fait, il faut produire des résultats".

Lors de la réunion, les entreprises vietnamiennes ont été informées des politiques, des lignes directrices et des orientations prioritaires de Cuba, tout en échangeant leurs points de vue, formulant des recommandations et formulant des propositions concernant les difficultés et les obstacles à la mise en œuvre des projets d'investissement dans le pays. Les deux parties ont discuté et proposé des solutions efficaces et innovantes pour transformer le potentiel de coopération en projets économiques concrets, apportant des avantages concrets aux populations des deux pays.

Le Vietnam est actuellement le deuxième partenaire commercial de Cuba et le premier investisseur de la région Asie-Pacifique. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 57,33 millions de dollars en 2023 et 134,7 millions de dollars au cours des huit premiers mois de 2024, et les deux parties s'efforcent d'atteindre 500 millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

Le Vietnam est le plus grand investisseur asiatique à Cuba, avec au moins sept projets actifs et un capital total engagé de plus de 160 millions de dollars. Cependant, ces résultats restent modestes au regard du potentiel de Cuba et des capacités des entreprises vietnamiennes.

