Écrire la suite d’une épopée glorieuse, bâtir un Vietnam puissant, prospère et heureux

La victoire de la Révolution d’Août et la Déclaration de l’indépendance, le 2 septembre 1945 sur la place Ba Đinh, marquent l’ouverture d’une nouvelle ère pour le peuple vietnamien.

>> À l’unisson de la Patrie : l’émotion des Vietnamiens d’outre-mer

>> Le Vietnam, 80 ans après : de la résistance à la croissance

>> La valeur éternelle de la Déclaration d’indépendance

Ce jour-là, au nom du gouvernement provisoire, le Président Hô Chi Minh affirmait solennellement devant le peuple et le monde : "Le peuple vietnamien a le droit d’être libre et indépendant, et la vérité est qu’il est devenu un peuple libre et indépendant. Tout le peuple vietnamien est décidé à mobiliser toute son énergie, sa vie et ses biens pour sauvegarder cette indépendance et cette liberté".

Photo : VNA/CVN

Depuis 80 ans, fidèle à ce serment sacré, le peuple vietnamien a consenti d’immenses sacrifices et déployé son intelligence pour défendre les acquis de la Révolution d’Août, protéger l’indépendance nationale et construire un avenir de liberté et de bonheur.

Près de 40 ans après le lancement du Renouveau (Đổi Mới), le Vietnam enregistre des réalisations remarquables.

Croissance économique rapide : Sorti du sous-développement, le pays maintient depuis de nombreuses années un taux de croissance moyen du PIB de 6 à 7% par an, malgré les turbulences de l’économie mondiale. En 2024, le PIB atteignait 476,3 milliards de dollars, plaçant le Vietnam parmi les économies à la croissance la plus rapide de la région.

Le commerce extérieur poursuit une progression soutenue. En 2024, les échanges commerciaux ont dépassé 786 milliards de dollars, avec un excédent de 24,77 milliards - le neuvième consécutif. Le Vietnam s’affirme aussi comme une destination attractive pour les investisseurs étrangers, avec plus de 43.300 projets d’IDE en vigueur, représentant un capital enregistré de 517,14 milliards de dollars, dont 331,46 milliards effectivement réalisés.

Le tourisme connaît un essor spectaculaire : 17,5 millions de visiteurs internationaux en 2024 et déjà 12,2 millions au cours des sept premiers mois de 2025, un chiffre record confirmant l’attrait croissant du pays sur la carte mondiale du tourisme.

Progrès sociaux et amélioration du bien-être : En parallèle à la croissance économique, le Vietnam a accompli des avancées notables dans le développement humain et la justice sociale. Le taux de pauvreté multidimensionnelle est tombé à 4,06% en 2024.

Le système de protection sociale s’est renforcé, avec des politiques en faveur des personnes vulnérables - handicapés, femmes, enfants et personnes âgées.

Dans le secteur de la santé, plus de 94% de la population bénéficie désormais d’une couverture d’assurance maladie. Les médecins vietnamiens maîtrisent des techniques de pointe telles que la greffe d’organes, le traitement du cancer ou la chirurgie endoscopique à distance.

Photo : VNA/CVN

L’éducation fait l’objet de réformes profondes : la décision historique de rendre gratuits tous les niveaux d’enseignement public, de la maternelle au lycée, illustre la volonté de bâtir un système éducatif équitable et inclusif.

Les femmes vietnamiennes voient également leur rôle rehaussé, tant dans la vie familiale que dans le développement socio-économique.

Sur le plan culturel, les patrimoines reconnus par l’UNESCO et la vitalité des industries créatives (cinéma, musique, mode) participent au rayonnement international du pays.

Science, technologie et transition numérique : Le Vietnam a consolidé ses bases scientifiques et technologiques, avec des réussites dans l’informatique, l’électronique et les télécommunications. Des groupes comme FPT, Viettel, VNPT ou VNG s’imposent désormais à l’international. La transition numérique est au cœur de la stratégie nationale, avec des applications massives dans la production, la santé, l’éducation et l’administration publique, accélérant la croissance de l’économie numérique.

Intégration internationale approfondie : Le Vietnam entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 194 pays, dont 13 partenariats stratégiques intégraux. Il est membre de plus de 70 organisations internationales, parmi lesquelles l’ONU, l’ASEAN, l’APEC ou l’OMC, et participe activement aux grands forums mondiaux. Son rôle lors de sommets internationaux et dans l’exécution de mandats majeurs - comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU ou président tournant de l’ASEAN - témoigne de son engagement responsable et renforce son prestige sur la scène mondiale.

À l’occasion du 80e anniversaire de l’Indépendance, le Vietnam se projette résolument vers l’avenir : écrire la suite d’une épopée glorieuse et bâtir une nation puissante, prospère et heureuse.

VNA/CVN