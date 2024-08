L’élevage des méduses ornementales, un nouveau hobby

Des milliers de méduses ornementales colorées nagent librement dans la ferme de Dai Ngàn (arrondissement de Long Biên, Hanoï). Le propriétaire de ces fascinants animaux aquatiques est Bùi Ngô Quyên (né en 1998).

Quyên a déclaré qu’en 2019, lors d’une visite en Chine, il avait vu de nombreux kiosques vendant des méduses ornementales à l’extérieur d’une foire. De retour chez lui, le jeune homme a cherché sur Internet à en savoir plus sur ce modèle d’élevage. Il a ensuite décidé d’importer des spécimens de Chine et du Japon pour les élever.

Deux fermes d’élevage

"Lorsque j’ai commencé à élever des méduses ornementales, j’ai rencontré de nombreuses difficultés et beaucoup d’échecs. À cette époque, personne n’élevait de poissons ornementaux et je n’avais aucune expérience en aquariophilie. Je ne savais pas comment construire un aquarium, comment nourrir les méduses ou comment recréer leur environnement de vie. La première fois que j’ai importé des méduses, j’ai échoué et beaucoup d’animaux sont morts. Il m’a fallu encore un an pour accumuler de l’expérience, notamment en consultant des sites web étrangers, avant de finalement réussir", raconte Ngô Quyên.

Les méduses ornementales mesurent entre 2 et 15 cm, mais certaines peuvent atteindre jusqu’à un mètre de longueur, et elles sont conservées dans des réservoirs spéciaux. Les méduses n’ont pas de cerveau, une grande partie de leur corps est constituée d’eau, et elles ont une durée de vie de deux à trois ans. Les méduses ornementales sont des animaux génétiquement modifiés vivant dans l’eau salée. Pour les créer, on prend des œufs dans l’océan et on y insère des gènes supplémentaires afin que les animaux ne grandissent pas et ne piquent pas les humains, contrairement aux méduses naturelles. Ces dernières années, les méduses ornementales sont devenues un phénomène nouveau au Vietnam, suscitant l'intérêt de nombreuses personnes.

"J’ai actuellement deux fermes : une dans l’arrondissement de Long Biên à Hanoï et une autre dans l’arrondissement de Tân Bình à Hô Chi Minh-Ville. À Hanoï, je cultive 14 espèces, dont quatre populaires et bien connues : la méduse de lune rouge (mặt trăng đỏ), la méduse de lune (hải nguyệt), la méduse tachetée (đốm papua) et la méduse de verre bleu (thủy tinh xanh). Pour démarrer, il faut dépenser environ 1,5 million de dôngs pour acheter un aquarium de trois litres, des méduses, de la nourriture et l’équipement de filtration", explique le Hanoïen.

Trois éléments importants

Amoureux de la beauté des méduses, Quyên n’a pas hésité à investir des milliards de dôngs dans son modèle d’élevage. Selon lui, les éléments les plus importants dans l’élevage sont la température, la nourriture et l’environnement aquatique. La température est maintenue entre 20 et 30°C, des températures optimales pour la croissance des méduses. La nourriture se compose d'Artemia (un type de larve congelée ou fraîche), et les méduses sont nourries une fois par jour ou tous les deux jours. Il utilise de l’eau potable, mélangée dans un rapport d’un litre d’eau pour plus de trois grammes de sel. Une fois par semaine, il change environ 20% de l’eau de l’aquarium.

Pour élever des méduses ornementales, un réservoir doté d’un système de filtration est nécessaire. "Les méduses ornementales sont un bel élément de décoration. Dans un avenir proche, j’ai l'intention d’ouvrir davantage de fermes de méduses à travers le pays. Je souhaite aussi ouvrir des aquariums de méduses", souligne Ngô Quyên.

Ngô Quyên a une clientèle fidèle, principalement composée de femmes et de jeunes. Les prix d’une méduse varient de 60.000 dôngs à plusieurs millions de dôngs. Les plus vendues coûtent entre 60.000 et 300.000 dôngs.

"Je suis venue ici pour acheter un aquarium pour mon neveu. Les méduses ornementales sont à la fois belles et captivantes. Admirer et prendre soin des méduses ornementales aide mon neveu à passer moins de temps devant la télévision et sur son téléphone portable", partage Nguyên Thi Hoà, 60 ans, cliente de l’arrondissement de Dông Da (Hanoï).

Ngô Quyên est prêt à partager son expérience avec ceux qui aiment les méduses et espère diffuser ce nouveau modèle à travers le pays.

Texte et photos : Quê Anh/CVN