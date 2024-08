Les fruits vietnamiens ont une place de choix sur le marché de l'Asie du Nord-Est

De plus en plus de fruits vietnamiens accèdent au marché de l'Asie du Nord-Est, contribuant à atteindre l'objectif de 7 milliards d'USD d'exportation de fruits et légumes.

Photo : VNA/CVN

Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, à la fin du mois de juillet, les exportations de fruits et légumes avaient rapporté 3,8 milliards d'USD, le durian représentant à lui seul 40% du total. Ce succès est attribué à la mise en œuvre d'accords de libre-échange (ALE) qui ont ouvert le marché et réduit les tarifs pour les produits agricoles vietnamiens.

Il convient de noter qu'en plus de la Chine, les marchés de la République de Corée et du Japon ont connu une croissance remarquable, représentant 80% de la valeur totale des exportations vietnamiennes de fruits et légumes.

Dang Phuc Nguyên a déclaré que la Chine, avec sa grande population et sa forte demande de fruits et légumes, reste un marché traditionnel pour de nombreux fruits vietnamiens. Parallèlement, le Japon et la République de Corée sont également des pays très peuplés, à revenus élevés et à forte demande de produits agricoles de qualité, et membres du Partenariat économique global régional (RCEP). Par conséquent, les exportations vietnamiennes vers les deux marchés bénéficient de tarifs réduits et de coûts de transport et de logistique plus faibles grâce à la distance géographique, ce qui permet de maintenir la qualité des produits agricoles.

Selon Luong Ngoc Quang, du Département de la protection des végétaux relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, dans le cadre du RCEP, la Chine a autorisé l'importation de 12 produits agricoles vietnamiens, dont le fruit du dragon, le longane, le litchi, la mangue et le durian, entre autres. Le Japon a autorisé le fruit du dragon, la mangue, le litchi et le longane du Vietnam sur son marché, tandis que la République de Corée a récemment accordé l'autorisation au pamplemousse frais du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Luong Ngoc Quang a souligné que l'obtention d'un accès au marché pour un produit ouvrirait des opportunités d'augmentation du chiffre d'affaires à l'exportation et d'affirmation de la position des produits agricoles vietnamiens. Cependant, les négociations pour l'ouverture du marché sont compliquées et prennent du temps, certaines discussions prenant de trois à cinq ans ou plus.

Une fois l’accès accordé, le respect des normes du pays importateur est crucial pour éviter les perturbations. Une seule violation par un producteur ou une expédition peut affecter l’ensemble de l’industrie, entraînant des avertissements ou une suspension des exportations.

Nguyên Thanh Hiêu, directeur adjoint de l’Institut de recherche sur les fruits du Sud, a déclaré que les fruits vietnamiens se diversifient et sont de meilleure qualité, gagnant en popularité sur divers marchés.

Après une période d’intégration internationale, la plupart des exportateurs ont mis à jour leurs connaissances des réglementations du marché en matière de sécurité alimentaire et de quarantaine végétale.

Cependant, les agriculteurs, point de départ de la chaîne de valeur agricole, manquent souvent de sources pour suivre les changements réglementaires. Il est donc essentiel que les organismes de réglementation, les autorités locales et les entreprises aident les agriculteurs à améliorer leurs normes de production, leur emballage et leur image de marque, améliorant ainsi la réputation des fruits vietnamiens sur le marché mondial.

VNA/CVN