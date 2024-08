Les exportations s'accélèrent à la fin de l'année

La reprise du marché mondial et l'augmentation des commandes à l'exportation ont permis aux activités d'exportation et d'importation du Vietnam de continuer à prospérer au premier semestre de 2024 et d'obtenir des résultats positifs.

Au cours des derniers mois de l'année, la demande de biens des consommateurs devrait augmenter, créant ainsi une dynamique pour les exportations.

Les exportations de biens restent un point positif, affichant une forte reprise. Entre janvier et juillet, le chiffre d'affaires des exportations de marchandises du pays est estimé à 226,98 milliards d'USD, en hausse de 15,7% par rapport à la même période de l'année dernière.

Le chiffre d'affaires des exportations vers la plupart des marchés, en particulier des partenaires commerciaux principaux, s'est bien redressé et a enregistré une croissance à deux chiffres. En particulier, les États-Unis restaient le plus grand marché d'exportation du Vietnam avec un chiffre d'affaires estimé à 66,09 milliards d'USD (+24,4%), représentant 29% du chiffre d'affaires total des exportations nationales, devant la Chine avec 33,38 milliards (+7,2%); l'Union européenne avec 29,34 milliards (+15,8%), la République de Corée avec 14,39 milliards (+9%) et le Japon avec 13,46 milliards (+2,8%).

Trân Thanh Hai, directeur adjoint du Département du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, a expliqué que ces résultats sont dus à la politique d'intégration économique internationale. En particulier, le Vietnam a renforcé ses relations avec les États-Unis vers un partenariat stratégique intégral, promettant un développement durable des relations commerciales entre les deux pays. Parallèlement, les stocks élevés sur certains marchés se sont progressivement améliorés.

L'exportation de marchandises au cours des derniers mois de l'année continue de bénéficier de nombreuses opportunités liées à la demande en hausse et à la mise en œuvre d'accords de libre-échange. Le gouvernement s'efforce également d'appliquer de nombreuses mesures visant à éliminer les difficultés et promouvoir la production et les affaires des entreprises.

Afin de promouvoir l'exportation de marchandises, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a déclaré que le ministère renforcerait sa coordination avec les ministères, les secteurs et les localités pour consolider les grands marchés traditionnels, en développer de nouveaux, aider les entreprises à respecter les normes, promouvoir le commerce, accéder aux marchés potentiels, faire face aux enquêtes antidumping..

Dans le même temps, le ministère de l'Industrie et du Commerce continuera de suivre de près l'évolution du marché et les politiques d'exportation et d'importation des pays afin d'en informer rapidement les associations et les entreprises.

