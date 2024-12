L'Association des entreprises allemandes se concentrera sur les investissements durables

En encourageant les investissements directs étrangers (IDE) dans des domaines tels que les énergies renouvelables ou la fabrication de pointe, la GBA vise à être un partenaire clé dans le parcours du Vietnam vers sa prochaine étape de développement.

Photo : CF/CVN

Avec l'expertise de l'Allemagne dans l'industrie 4.0, la GBA prévoit de soutenir l'économie numérique du Vietnam en apportant davantage d'investissements de haute technologie dans l'automatisation, l'IA et le big data, a ajouté l'association.

En outre, la GBA élargira les initiatives de formation professionnelle, en particulier les programmes d'enseignement professionnel en alternance calqués sur le système allemand qui a fait ses preuves. Cet effort vise à doter la main-d’œuvre vietnamienne des compétences nécessaires pour réussir dans l’économie de demain.

Alexander Ziehe, président de GBA, a déclaré : "L’année 2024 a montré la force de notre engagement collectif envers les relations entre l’Allemagne et le Vietnam. Nous ne sommes pas seulement des participants à la croissance du Vietnam, mais des partenaires actifs dans la construction de son avenir".

«Notre vision pour 2025 ne consiste pas seulement à célébrer des étapes importantes, mais aussi à accélérer nos efforts pour créer une économie durable, innovante et résiliente. L’avenir est prometteur et nous sommes là pour avoir un impact durable».

Il a déclaré que si 2024 a été une année de progrès considérables, la GBA continue de reconnaître les défis à surmonter pour assurer une croissance durable. Ces défis comprennent la gestion des complexités réglementaires, les goulots d'étranglement des infrastructures, la transparence des politiques, la non-délivrance de licences et les difficultés liées aux cartes de séjour temporaires (CRT) pour les experts étrangers.

La GBA a considérablement élargi son offre d'événements en 2024, en organisant plus de 90 événements qui ont attiré plus de 25 000 participants. Ces événements ont non seulement amélioré les opportunités commerciales, mais ont également renforcé les liens de la communauté d'affaires allemande avec les acteurs locaux et internationaux.

En 2024, l'association a travaillé activement avec les autorités locales pour répondre à ces préoccupations et créer un environnement plus propice aux investisseurs étrangers.

Elle a appelé à la rationalisation des processus administratifs et à une meilleure communication autour des changements de politique afin d'éviter les perturbations des opérations commerciales. L'objectif est de simplifier les licences d'investissement, les procédures douanières et les réglementations en matière de visas, qui ont tous un impact sur les entreprises étrangères cherchant à étendre leurs activités au Vietnam.

Cette année, la GBA continue de plaider en faveur de l’expansion des villes intelligentes et des parcs industriels respectueux de l’environnement. Face à la demande croissante d’infrastructures durables, la GBA travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour moderniser les infrastructures urbaines et augmenter la capacité des réseaux de transport et de logistique.

L’année 2024 a été marquée par une forte augmentation des investissements allemands au Vietnam. Avec plus de 530 entreprises allemandes opérant dans le pays, les entreprises allemandes continuent de faire confiance au Vietnam en tant que marché de croissance vital, contribuant à hauteur de 3,6 milliards de dollars d’investissements. Ces nouveaux investissements couvrent un large éventail d’industries, de la fabrication aux solutions de haute technologie, en passant par la logistique et, de plus en plus, les énergies renouvelables.

La croissance continue des investissements allemands reflète l’attrait du Vietnam en tant que pôle d’investissement, avec sa situation stratégique, sa main-d’œuvre émergente et les initiatives gouvernementales visant à améliorer les infrastructures.

VNA/CVN