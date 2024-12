Inviter les entreprises à investir dans les semi-conducteurs, l'IA et le cloud computing

Photo : VNA/CVN

La délégation comprenait des dirigeants de géants de la technologie tels qu'Intel, Ampere, Marvell, Cirrus Logic, Infineon et Skyworks.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité John Neuffer et la SIA pour leur rôle proactif dans la mise en relation de plusieurs entreprises membres, notamment NVIDIA, AMD, Cadence, Marvell, ARM, Qorvo et LAM Research, avec des opportunités commerciales au Vietnam.

L'innovation, en particulier dans l'industrie des semi-conducteurs, est définie comme un nouveau pilier important des relations entre les deux pays, a-t-il déclaré, ajoutant que la stratégie de développement socio-économique du Vietnam mettait l'accent sur les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique.

Il a également affirmé les incitations du Vietnam pour les investisseurs dans les domaines des sciences et des technologies, de l'innovation et des puces semi-conductrices dans l'esprit de "intérêts harmonieux, risques partagés" entre l'État, les entreprises et les citoyens.

Le Premier ministre a exhorté la SIA à encourager les entreprises américaines à investir plus efficacement dans les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et le cloud computing au Vietnam, à aider les entreprises vietnamiennes à rejoindre les chaînes d'approvisionnement mondiales, à promouvoir les investissements dans les infrastructures et à créer des installations de formation et des centres de recherche et de développement pour les semi-conducteurs.

Il a également suggéré à la SIA d'inciter le gouvernement américain à promouvoir ses relations avec le Vietnam de manière plus intensive, plus étendue, plus substantielle et plus efficace, à reconnaître le Vietnam comme une économie de marché et à lever les restrictions sur les exportations de produits de haute technologie vers le pays.

Photo : VNA/CVN

John Neuffer, pour sa part, a salué le Vietnam comme une destination d'investissement importante, avec des initiatives et des efforts pour développer l'industrie des semi-conducteurs.

Il a souligné les progrès du Vietnam dans la diversification et le développement de sa chaîne d'approvisionnement ainsi que ses avantages, tels qu'une main-d'œuvre abondante et diligente, des infrastructures d'électricité, d'eau, de télécommunications et de centres de données, et plusieurs entreprises technologiques de renommée internationale comme Viettel.

Les membres de la SIA et les entreprises américaines en général sont intéressés par les relations entre les États-Unis et le Vietnam et continueront de soutenir les efforts du Vietnam pour développer l'industrie des semi-conducteurs et une chaîne d'approvisionnement solide, a-t-il déclaré.

Les membres de la délégation américaine ont également affirmé qu’ils tenaient en haute estime le marché vietnamien et ont partagé des mises à jour sur leurs opérations et leurs projets d'expansion des investissements dans un avenir proche.

VNA/CVN