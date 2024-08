Les exportations de bois du Vietnam ont le vent en poupe

Les exportations vietnamiennes de bois et de produits du bois devraient augmenter au second semestre de cette année grâce aux signes positifs de l'économie mondiale, selon les experts du secteur.

Photo : VNA/CVN

Selon les chiffres des douanes, jusqu'au 15 juillet, les ventes externes de ces articles se sont élevées à 8,1 milliards d'USD, soit une augmentation de 23,3% sur un an.

Les États-Unis sont restés le plus grand importateur, achetant plus de 50% des exportations vietnamiennes, suivis par la Chine, le Japon et la République de Corée.

Nguyên Chanh Phuong, vice-président de l'Association de l'industrie du bois et de l'artisanat de Hô Chi Minh-Ville (HAWA), a déclaré que les entreprises avaient reçu plus de commandes à l'exportation au cours du premier semestre par rapport à la même période en 2023 et que certaines en avaient assez pour les occuper jusqu'à la fin de l'année.

Les exportations vers de nouveaux marchés tels que l'Inde et le Moyen-Orient ont connu une croissance notable, a-t-il noté.

Selon Ngô Sy Hoài, secrétaire général de l'Association vietnamienne des produits sylvicoles et des produits en bois, disposer de matériaux abondants, principalement d'origine nationale et traçables, est un autre facteur important dans la croissance des exportations.

À propos des perspectives d'exportation pour le reste de l'année, il a expliqué que les États-Unis semblent prêts à réduire les taux d'intérêt cette année, ce qui stimulerait la demande dans ce pays.

En outre, le Département américain du commerce a récemment décidé d'arrêter son enquête sur une éventuelle évasion fiscale liée aux armoires en bois importées du Vietnam, ce qui contribue également à promouvoir les exportations vers ce pays nord-américain, a-t-il ajouté.

Avec des facteurs favorables tels que la reprise économique mondiale, les exportations vietnamiennes de bois et de produits du bois pourraient dépasser 17,5 milliards d'USD cette année, selon HAWA.

La forte croissance des exportations au premier semestre est un bon signe pour l'industrie du bois, malgré des difficultés telles que la hausse des coûts de transport et la montée du protectionnisme.

Nguyên Liêm, président de l'Association de transformation du bois Binh Duong (BIFA), a noté que l'industrie du bois dans son ensemble doit s'adapter de manière proactive à toutes les conditions et circonstances, apportant ainsi des changements flexibles dans le processus de production et d'exportation, par exemple le développement technologique et la chaîne d'approvisionnement des produits à partir de matières premières. matériaux à la logistique.

Selon le président de HAWA, Nguyên Quôc Khanh, la valeur ajoutée dans l'industrie n'est pas élevée car de nombreuses entreprises vietnamiennes opèrent en tant que fabricants d'équipement d'origine (OEM) pour de grandes marques étrangères.

Passer du statut d'OEM à celui de fabricant de conception originale (ODM) est impératif pour augmenter la valeur des produits, a-t-il souligné.

Les analystes ont noté que les entreprises doivent également investir dans la conception et la technologie des produits et renforcer la promotion commerciale pour stimuler les exportations vers de nouveaux marchés.

Hà Tât Thang, directeur de l'entreprise Techworld Solutions Vietnam, a expliqué qu'il faut normalement cinq ans pour récupérer les coûts de la transformation numérique et qu'une entreprise comptant environ un millier de travailleurs nécessite un coût d'investissement compris entre 395.000 et 590.000 USD.

Par conséquent, avec la tendance à passer progressivement de l'OEM à l'ODM, les entreprises devraient bientôt tirer parti de la technologie pour créer des produits offrant de plus grands avantages concurrentiels, a-t-il ajouté.

VNA/CVN