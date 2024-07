Les exportations de pangasius rebondissent

Grâce à de bonnes stratégies de communication, les produits vietnamiens à base de pangasius sont connus pour des consommateurs nationaux et étrangers, et les exportations de ces produits n'ont cessé d'augmenter ces derniers temps, créant de nouvelles percées.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Thi Thu Hang, experte de l'Association vietnamienne des producteurs et des exportateurs des produits aquatiques (VASEP), a déclaré que cette année, les exportations de pangasius avaient commencé à se redresser sur certains marchés, notamment ceux relevant de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Le pangasius vietnamien a également enregistré une croissance positive sur les marchés traditionnels, contribuant de manière significative aux exportations du pays au cours des sept premiers mois de 2024, notamment vers les Émirats arabes unis (EAU) et d'autres pays d'Asie occidentale, du Moyen-Orient et d'Afrique.

Selon la VASEP, le Vietnam est le plus grand fournisseur de pangasius des Émirats arabes unis, représentant jusqu'à la moitié de l'offre totale sur ce marché. On estime que d'ici fin juillet, les exportations de pangasius vers ce marché devraient atteindre plus de 15 millions d'USD, soit une hausse de 47% sur un an.

Selon Doàn Toi, président du conseil d'administration de la SARL Nam Viêt, la Chine reste un marché traditionnel pour de nombreux exportateurs vietnamiens de pangasius, dont Nam Viêt.

Il a ajouté que son entreprise espérait gagner plus de 60 milliards de dôngs (2,4 millions d'USD) en exportant ce type de poisson au cours des sept premiers mois.

En plus d'exporter des produits transformés, les entreprises ont utilisé les sous-produits de pangasius pour créer des articles de grande valeur, tels que des produits à base de collagène et de gélatine extraits de la peau de pangasius, qui sont appréciés par de nombreux consommateurs du monde entier.

VNA/CVN