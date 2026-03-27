Les exportateurs vietnamiens s’adaptent pour maintenir leur croissance

Confrontés aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient, à la hausse des coûts logistiques et au durcissement des normes internationales, les principaux secteurs d’exportation du Vietnam, notamment les produits aquatiques, l’agroalimentaire et le textile, engagent une profonde adaptation stratégique.

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Photo : VNA/CVN

Les entreprises réorganisent leurs portefeuilles de produits, leurs chaînes d’approvisionnement et renforcent leurs critères de durabilité afin de préserver leur position sur les marchés mondiaux.

Dans le secteur halieutique, les entreprises privilégient désormais des produits plus accessibles et essentiels, tels que le pangasius, le tilapia, les conserves ou le surimi, afin de mieux répondre à la demande dans un contexte d’inflation mondiale.

La même logique prévaut dans la filière des fruits et légumes, où de nombreux exportateurs réduisent la part des produits frais au profit des produits transformés, mieux adaptés à l’allongement des délais de transport maritime. Certaines entreprises envisagent également de louer des entrepôts frigorifiques ou de coopérer avec des centres de distribution.

Sur le marché européen, si l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA) offre des avantages tarifaires importants, les exigences techniques liées au développement durable se renforcent, imposant une transition verte plus rapide.

Aux États-Unis, la demande se tourne davantage vers des produits à plus forte valeur ajoutée et à traçabilité renforcée, tandis que le durcissement des enquêtes de défense commerciale accroît la pression sur la conformité des entreprises vietnamiennes.

Afin de maintenir la dynamique des exportations, le Premier ministre a publié le télégramme n°23/CD-TTg, demandant aux ministères et aux secteurs concernés de lever rapidement les obstacles, de garantir l’approvisionnement en énergie et d’accélérer les négociations de nouveaux accords de libre-échange, notamment avec l’Amérique latine et le Moyen-Orient.

Selon le Docteur Nguyên Quôc Viêt, de l’Université d’économie de l’Université nationale de Hanoï, face à l’évolution des politiques commerciales internationales, les exportations doivent impérativement passer d’une logique de volume à une logique de qualité. Cette orientation suppose que le pays puisse s’appuyer sur un tissu d’entreprises nationales solides, de promouvoir l’innovation technologique et de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN