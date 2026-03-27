Promouvoir leurs exportations vers les marchés africains

L’Office du commerce du Vietnam en Algérie, concurremment au Sénégal et en Tunisie, a organisé jeudi 26 mars une session de conseil à l’exportation sur ces trois marchés à destination de plus de 40 agences et entreprises vietnamiennes. Cet événement s’inscrivait dans le cadre des efforts réguliers déployés pour fournir des informations actualisées sur les marchés africains prometteurs.

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Photo : VNA/CVN

Le conseiller commercial Hoàng Duc Nhuân a souligné que les produits vietnamiens bénéficient de conditions favorables à l’exportation vers l’Algérie, grâce à la forte demande d’importations du pays et à sa population de plus de 48 millions d’habitants.

Les deux pays entretiennent des relations politiques positives et de longue date, élevées au rang de partenariat stratégique l’année dernière, et les entreprises des deux pays manifestent un intérêt croissant pour leurs marchés respectifs. Les produits vietnamiens sont largement reconnus pour leur compétitivité, tant en termes de qualité que de prix.

L’Algérie importe environ 130.000 tonnes de café par an, principalement des grains de robusta non transformés. Le Vietnam représente plus de la moitié de ce marché, soit environ 70.000 tonnes, pour un chiffre d’affaires annuel moyen d’environ 100 millions de dollars américains. Le café devrait rester un produit d’exportation clé dans les prochains mois.

Parmi les autres produits agricoles vietnamiens très demandés figurent les noix de cajou, la noix de coco râpée et les épices telles que le poivre, la cannelle et l’anis étoilé. Les produits de la mer se classent également parmi les cinq premières exportations vietnamiennes vers l’Algérie, générant entre 9 et 10 millions de dollars américains par an. Les biens industriels, notamment les automobiles, les pièces détachées, les textiles, les chaussures de sport, les matières premières et les produits chimiques, présentent eux aussi un potentiel d’exportation considérable.

Hoàng Duc Nhuân a indiqué que, malgré sa population relativement faible d’environ 19 millions d’habitants, le Sénégal possède une économie parmi les plus ouvertes et intégrées d’Afrique. Le pays bénéficie d’une stabilité politique, d’infrastructures relativement développées, d’un aéroport international et de ports maritimes, et sert de plaque tournante pour le transit des pays enclavés voisins. Les principales exportations vietnamiennes vers le Sénégal sont le riz, le poivre, les fruits et les légumes. Le Sénégal importe chaque année entre 900.000 et 1 million de tonnes de riz, principalement du riz brisé.

La présence d’une importante communauté vietnamienne et asiatique au Sénégal, notamment grâce à la présence de nombreux restaurants vietnamiens, offre aux produits vietnamiens, en particulier les produits alimentaires secs comme les galettes de riz, les crackers traditionnels et la sauce de poisson, de nouvelles opportunités pour renforcer leur présence sur le marché.

Photo : VNA/CVN

Il a ensuite évoqué la Tunisie, soulignant que malgré sa petite taille, ce pays est considéré comme l’une des économies les plus dynamiques et compétitives de la région Afrique - Arabe, grâce à une forte intégration internationale et une situation géographique stratégique à seulement 140 km de l’Europe. La Tunisie fait également partie des premiers pays à avoir mis en œuvre la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui compte 54 États membres.

La Tunisie peut ainsi servir de porte d’entrée pour les produits vietnamiens et d’autres pays vers le marché Afrique-Arabe. Chaque année, elle importe environ 30 000 tonnes de café vert, principalement du robusta, ainsi que 30 000 tonnes de riz et 360 000 tonnes de sucre.

Hoàng Duc Nhuân a indiqué que malgré l’important potentiel d’exportation, les droits de douane à l’importation dans plusieurs pays africains restent relativement élevés. En Algérie, par exemple, les droits d’importation peuvent atteindre 30 %, auxquels s’ajoutent une TVA de 19%, une retenue à la source de 2% et une contribution de solidarité de 3%. Des droits de sauvegarde, allant de 30% à 200%, peuvent également s’appliquer selon le produit.

Il a conseillé aux exportateurs vietnamiens de rechercher des partenaires par le biais de réseaux réputés et d’utiliser des méthodes de paiement sécurisées, telles que des lettres de crédit irrévocables confirmées par des banques européennes ou américaines de confiance, ou le recouvrement documentaire avec un acompte d’au moins 20% de la valeur du contrat. Les paiements différés sont à proscrire.

Hoàng Duc Nhuân a également souligné l’importance de comprendre les préférences des consommateurs et les pratiques culturelles dans les pays à majorité musulmane, en particulier l’exigence de certification Halal pour les produits alimentaires dérivés du bétail ou de la volaille ou contenant de la viande.

VNA/CVN