De la nécessité d’une plus grande transparence pour mieux exporter

Face à une restructuration rapide des chaînes d’approvisionnement mondiales et à des normes de marché de plus en plus strictes, les produits vietnamiens doivent désormais répondre à des exigences non seulement de qualité, mais aussi de transparence, de responsabilité et d’innovation pour renforcer leur compétitivité.

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Photo : VNA/CVN

Selon les données préliminaires du Département des douanes vietnamiennes, le volume total des importations et des exportations du pays au cours de la première quinzaine de mars 2026 a atteint 41,23 milliards de dollars, soit une hausse de 78,9% (18,18 milliards de dollars).

La valeur des exportations à elle seule s’est élevée à 20,35 milliards de dollars, en progression de 98,1% par rapport à la seconde quinzaine de février. Au 15 mars, les exportations totales du Vietnam atteignaient 96,81 milliards de dollars, en hausse de 17,1% sur un an.

Analysant les résultats, le Dr Nguyên Quôc Viêt, expert en politiques publiques à l’Université d’économie et de commerce de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU - Hanoi), a déclaré que le commerce demeure un point fort de l’économie vietnamienne.

Depuis 2017, le volume des importations et des exportations a connu une croissance soutenue, hormis un léger repli en 2023. Même pendant la pandémie de COVID-19 (2021-2022), les exportations ont continué de progresser, témoignant de la forte résilience interne de l’économie.Le nombre de produits d’exportation dépassant le milliard de dollars est passé de 10 en 2007 à 36 aujourd’hui, illustrant l’expansion et la diversification des activités d’exportation.

Cependant, derrière ces chiffres positifs se cachent des pressions croissantes. La hausse des coûts des intrants, le durcissement des barrières et des normes commerciales, ainsi que les perturbations des chaînes d’approvisionnement, freinent la croissance des exportations. Lors d’un atelier international sur les risques, la conformité et l’innovation dans les chaînes d’approvisionnement, organisé conjointement par le Centre national d’innovation (NIC) et le Réseau d’audit de la conformité des fournisseurs (SCAN), Dô Tiên Thinh, directeur adjoint du NIC, a souligné que le Vietnam, en devenant un maillon de plus en plus important des chaînes d’approvisionnement mondiales, doit également faire face à des exigences accrues de la part des principaux marchés.

Des marchés comme les États-Unis et le Canada renforcent leurs normes ESG, exigeant des produits plus écologiques et plus propres. Au-delà des exigences techniques, les normes non techniques relatives aux conditions de travail, à la protection sociale et aux pratiques de production éthiques se durcissent également.

Carlos E. Ochoa, Pdg de SCAN, a noté que les tensions géopolitiques et le changement climatique accentuent les risques liés aux chaînes d’approvisionnement, tandis que le renforcement du contrôle et de l’application des réglementations douanières porte les exigences en matière de transparence, de traçabilité et de sécurité des chaînes d’approvisionnement à des niveaux sans précédent.

Photo : VNA/CVN

Les États-Unis, premier marché d’exportation du Vietnam (représentant près de 30% des exportations totales), accordent une importance particulière à la transparence des chaînes d’approvisionnement, la sécurité et la conformité influençant de plus en plus les décisions d’achat, a-t-il ajouté.

Selon Dô Tiên Thinh, 2025 était considérée comme "l’année des droits de douane", tandis que 2026 deviendra probablement "l’année des conséquences tarifaires", à mesure que les barrières commerciales se feront pleinement sentir et que la croissance du commerce mondial ralentira.

Les chaînes d’approvisionnement de conteneurs continuent de se restructurer, délaissant les routes traditionnelles au profit des régions émergentes, ce qui s’accompagne de risques maritimes et juridiques.

Dans ce contexte, l’investissement dans la technologie, notamment dans l’intelligence artificielle (IA) et les technologies vertes, devrait contribuer à compenser le déclin du commerce traditionnel. Le renforcement des capacités internes des entreprises est donc devenu plus urgent que jamais, l’innovation étant identifiée comme un moteur essentiel.

Dô Tiên Thinh a décrit trois étapes de développement de l’innovation au sein des entreprises. La première concerne la sous-traitance, caractérisée par une innovation limitée et une faible valeur ajoutée. La deuxième étape se traduit par une participation plus poussée à la production grâce à des améliorations techniques et au transfert de technologie - situation dans laquelle se situent actuellement de nombreuses entreprises vietnamiennes, en particulier dans le secteur de la fabrication électronique, avec le soutien d’entreprises à capitaux étrangers.

La dernière étape vise la maîtrise technologique, l’innovation de rupture et la propriété intellectuelle, permettant ainsi la création de produits à plus forte valeur ajoutée associés aux marques de l’entreprise.

Plus largement, le Vietnam a réalisé des progrès encourageants en matière d’innovation, se classant 44e sur 139 pays dans les récents classements internationaux, ce qui constitue un fondement pour améliorer sa compétitivité.

Jennifer Kissner, présidente du conseil d’administration de SCAN, a déclaré que le commerce mondial avait atteint des niveaux sans précédent, exhortant les entreprises vietnamiennes à considérer la conformité en matière de sécurité de la chaîne d’approvisionnement comme un élément de leur stratégie de développement à long terme plutôt que comme une contrainte administrative. Les délégations d’inspection des marchés importateurs évaluent désormais non seulement les produits, mais aussi l’hygiène des usines, les conditions de travail et le bien-être des employés – des facteurs qui peuvent déterminer l’éligibilité à l’exportation.

Par conséquent, Dô Tiên Thinh a souligné que les produits vietnamiens doivent désormais viser non seulement la qualité, mais aussi la responsabilité et la transparence afin de s’intégrer plus profondément aux chaînes de valeur mondiales.

Adopter ce changement de mentalité permettra aux entreprises de réduire les risques à l’exportation tout en leur ouvrant un accès plus large aux principaux marchés. La transparence, la traçabilité et la responsabilité sociétale devenant des critères d’entrée essentiels, une conformité proactive donnera aux entreprises un avantage certain pour instaurer la confiance auprès de leurs partenaires internationaux.

VNA/CVN