Lutte contre la pêche INN : Huê renforce le contrôle des navires et la traçabilité

Dans le cadre du mois d’action intensif contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la ville de Huê a renforcé la surveillance, modernisé ses infrastructures technologiques et intensifié la sensibilisation afin de mieux contrôler les zones sensibles et de prévenir rapidement les bateaux de pêche susceptibles de violer les eaux étrangères.

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Photo : VNA/CVN

Selon un rapport du Comité populaire municipal, au premier trimestre 2026, le Service de l’agriculture et de l’environnement de Huê, en coordination avec la Police municipale et le Commandement des Gardes-frontières, a procédé à des inspections sur la surveillance et la gestion des bateaux de pêche non conformes dans les quartiers et communes de Thuân An, Quang Diên, Vinh Lôc et Chân Mây - Lang Cô. A l’heure actuelle, tous ces bateaux sont strictement contrôlés et surveillés chaque semaine par les autorités locales, sans être autorisés à prendre la mer.

Par ailleurs, la ville poursuit la révision des données sur les bateaux de pêche afin de les rendre conformes à celles de la base Vnfishbase. Elle a également constitué une mission d’inspection sur la mise en œuvre de la certification de l’origine des produits halieutiques de capture.

Le capitaine Nguyên Van Nhan, chef du poste de contrôle frontalier de Thuân An, a indiqué que son unité avait, ces derniers temps, coordonné avec les autorités locales de vastes actions de sensibilisation et de lutte contre la pêche INN. Pour les bateaux ne remplissant pas encore les conditions requises ou en infraction, le poste refuse catégoriquement toute sortie en mer.

Afin de moderniser les infrastructures technologiques dans les ports de pêche pour aider les pêcheurs à mettre à jour leurs données sur le système eCDT et dans le journal de pêche électronique, Huê accélère actuellement les travaux nécessaires et renforce sa coopération avec les unités concernées. Au 31 décembre 2025, 100% des bateaux de pêche de la ville d’une longueur égale ou supérieure à 15 m enregistraient déjà leurs entrées et sorties de port via le système eCDT.

La ville exige également de tous les établissements de collecte de produits halieutiques, des entreprises de transformation, des ports de pêche et des organes de gestion étatique du secteur qu’ils assurent le suivi des volumes de produits halieutiques débarqués dans les ports ainsi que des dossiers de traçabilité des captures sur le système eCDT.

Selon la Sous-direction des ressources halieutiques relevant du Service municipal de l’agriculture et de l'environnement, Huê a achevé le recensement, la classification et la vérification des informations de chaque propriétaire de bateau dans les 11 communes et quartiers disposant de navires de pêche.

La ville compte actuellement 1.100 navires de pêche enregistrés dans VNFishbase, ainsi que cinq navires non immatriculés, non enregistrés ou non autorisés, 30 navires ne remplissant pas les conditions d’exploitation et 151 navires radiés depuis 2024. Tous ont été mis à jour dans la base de données nationale et font l’objet d’une surveillance étroite de la part des autorités locales, avec des images et des emplacements d’ancrage précis, sans être autorisés à exercer la moindre activité en mer.

VNA/CVN