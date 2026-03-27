Les compagnies aériennes ajusteront leurs intinéraires face à la hausse du kérozène

Face à la hausse marquée des prix du kérozène Jet A-1, les compagnies aériennes vietnamiennes procéderont, à compter d’avril 2026, à des ajustements de leurs réseaux de lignes et de leurs capacités afin de maintenir leurs opérations et d’assurer l’équilibre économique, selon l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV).

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Photo : CTV/CVN

Cette mesure s’inscrit dans un plan global d’exploitation du transport aérien élaboré par la CAAV dans un contexte de forte volatilité des prix du carburant, avec pour objectif d’orienter rapidement les compagnies aériennes vers des solutions d’adaptation.

Selon les analyses, la persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient entraîne une hausse soutenue des prix du Jet A-1, dont la moyenne en mars est estimée entre 190 et 200 dollars par baril, avec des pics dépassant 234 dollars. À cette évolution s’ajoutent l’augmentation des primes logistiques, des coûts de raffinage et des assurances liées aux risques, accentuant la pression sur les compagnies aériennes.

Sur le plan de l’approvisionnement, la forte dépendance aux importations constitue un facteur de vulnérabilité. Les principales sources proviennent de marchés régionaux tels que la Chine, la Thaïlande et Singapour, tandis qu’environ 20% seulement du carburant est issu des raffineries nationales. La restriction ou la suspension des exportations dans certains pays producteurs accentue les tensions sur les chaînes d’approvisionnement.

Dans ce contexte, les entreprises du secteur s’efforcent de diversifier leurs sources, notamment en se tournant vers de nouveaux partenaires. Toutefois, les volumes disponibles restent incertains au-delà de la mi-avril 2026, période à partir de laquelle les achats sur le marché au comptant pourraient se faire à des prix particulièrement élevés.

À court terme, les opérations aériennes devraient être maintenues conformément aux programmes de la saison hiver 2025-2026. Les compagnies entendent toutefois prioriser les liaisons intérieures structurantes, notamment l’axe Hanoï - Dà Nang - Hô Chi Minh-Ville, afin de répondre aux besoins essentiels de transport économique et social.

Pour les vols internationaux, les transporteurs s’efforcent de préserver leur présence sur les marchés clés. Néanmoins, certaines compagnies ont déjà engagé des ajustements, incluant la réduction de fréquences ou la suspension de lignes à faible taux de remplissage, notamment sur les créneaux horaires creux et les routes secondaires ne couvrant pas les coûts d’exploitation.

Face à ces défis, la CAAV a proposé d’autoriser l'application d'une taxe de surcharge flexible sur les vols intérieurs en classe économique, indexée sur les cours du Jet A-1 ; de maintenir les droits de douane à 0%, abaisser la taxe de protection de l'environnement (de 1.500 à 1.000 dôngs le litre) et réduire la TVA sur le kérosène pour soulager la trésorerie des entreprises ; de solliciter l'appui du ministère des Affaires étrangères pour sécuriser des contrats d'approvisionnement à long terme auprès des pays producteurs, ainsi que d’enjoindre aux raffineries nationales de maximiser leur production de Jet A-1 et de donner la priorité aux distributeurs locaux.

VNA/CVN