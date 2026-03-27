Réduction des taxes sur les carburants pour faire face à l’envolée des cours mondiaux

Face à l’escalade des tensions énergétiques mondiales, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 26 mars la décision N°482 instaurant une réduction drastique des prélèvements fiscaux sur les produits pétroliers et les carburants en cas de nécessité pour les intérêts nationaux.

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Photo : VNA/CVN

La mesure d’urgence prévoit l’application de taux nuls pour la taxe de protection de l’environnement, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et la taxe sur la consommation spéciale sur l’essence, le diesel et le kérosène.

Plus précisément, la taxe de protection de l’environnement est ramenée à 0 dông par litre pour l’essence (hors éthanol), le diesel et le carburant d’aviation. Parallèlement, le taux de la taxe sur la consommation spéciale pour toutes les variétés d’essence est abaissé à 0%.

Ces dispositions exceptionnelles sont entrées en vigueur dès minuit le 26 mars et resteront effectives jusqu'au 15 avril 2026.

Cette mesure urgente et efficace vise à stabiliser le marché pétrolier et à assurer la sécurité énergétique nationale dans le contexte du conflit en cours dans le détroit d'Ormuz, qui crée un goulot d’étranglement sans précédent, faisant grimper le prix du pétrole brut au-dessus de 100 dollars le baril et entraînant une forte hausse des prix de l'énergie aux niveaux mondial et national.

Bien que cette mesure entraîne un manque à gagner estimé à environ 7 200 milliards de dôngs (273 millions de dollars) par mois pour le budget de l’État, elle constitue un levier crucial pour atténuer les difficultés des populations et stimuler les activités de production et d’affaires des entreprises.

Un rapport sur l'ajustement des taxes applicables à l’essence, au pétrole et au carburant aviation devra être soumis à l'Assemblée nationale avant le 30 mars 2026.

Auparavant, le gouvernement avait également adopté la résolution n° 68/NQ-CP du 26 mars 2026, chargeant le Premier ministre de prendre une décision relative à l’application de la taxe de protection de l’environnement, de la TVA et de la taxe sur la consommation spéciale en cas de nécessité pour l’intérêt national.

À la suite de cette décision, une réduction notable des prix des carburants est entrée en vigueur au Vietnam à partir de minuit le 26 mars. Dans le détail, le prix de l’essence E5RON92 est désormais plafonné à 23.326 dôngs le litre (0,89 dollar), soit une baisse de 4.749 dôngs par rapport au tarif précédent, tandis que celui de l’essence RON95-III recule de 5.625 dôngs pour s’établir à un maximum de 24.332 dôngs (0,92 dollar) le litre.

Le diesel 0.05S est vendu à 35.440 dôngs le litre, en baisse de 2.459 dôngs, et le pétrole lampant à 35.384 dôngs le litre, en recul de 971 dôngs. En revanche, le mazout 180CST 3.5S enregistre une hausse de 1.503 dôngs pour s'établir à 21.748 dôngs le kilogramme.

VNA/CVN