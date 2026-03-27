Exportations de riz : le Vietnam mise sur la diversification et la qualité

Dans un contexte de fortes fluctuations du marché mondial du riz, marquées par des tensions géopolitiques, une offre mondiale en hausse et une pression concurrentielle accrue, la filière rizicole vietnamienne est confrontée à la nécessité urgente d’ajuster sa stratégie en diversifiant ses marchés, en améliorant la qualité et en augmentant la valeur des produits.

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Photo : VNA/CVN

Le conflit au Moyen-Orient est survenu au moment où la récolte hiver-printemps dans le Delta du Mékong entrait dans sa phase de pointe, rendant l’écoulement des produits plus difficile.

Selon le Département de la production et de la protection des plantes, la récolte hiver-printemps 2025-2026 dans le delta du Mékong devrait atteindre près de 11 millions de tonnes de paddy, dont environ 5,5 millions de tonnes en mars, période de récolte maximale.

En 2026, le volume total de paddy destiné à l’exportation est estimé à environ 15,46 millions de tonnes, soit l’équivalent de 7,73 millions de tonnes de riz.

En réalité, les exportations de riz du Vietnam au cours des premiers mois de 2026 ont maintenu une croissance en volume, mais ont reculé en valeur. Nguyên Anh Son, directeur de l’Agence du commerce extérieur (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce), a indiqué que jusqu’à la mi-mars 2026, les exportations de riz avaient atteint environ 1,74 million de tonnes pour un chiffre d’affaires de plus de 826 millions de dollars, en hausse de 2,3% en volume mais en baisse de 8,7% en valeur par rapport à la même période de l’année dernière.

Le prix moyen à l’exportation a chuté de 10,7%, à 477,6 dollars la tonne, reflétant clairement la pression concurrentielle sur le marché international.

La structure des marchés présente également une nette différenciation. Les Philippines sont restées le principal marché, représentant plus de 55% du volume total exporté et maintenant une croissance. La Chine, la Malaisie et l’Australie ont enregistré des hausses positives, tandis que certains marchés africains ont affiché une baisse notable.

Dô Hà Nam, président de l’Association vietnamienne des vivres (Vietnam Food Association - VFA), a estimé que la demande mondiale de riz restait élevée mais fortement différenciée selon les régions. Afin de saisir les opportunités, la filière doit intensifier la diversification des marchés, améliorer la qualité des produits, renforcer la promotion commerciale et gérer les exportations de manière flexible.

Outre les marchés traditionnels, le Japon et la République de Corée émergent comme des destinations prometteuses pour les riz de haute qualité du Vietnam. Les premiers lots de "riz vietnamien vert à faibles émissions" ont été exportés avec succès vers le Japon, marquant une étape importante dans la construction de la marque et l’accès aux marchés haut de gamme.

Cependant, les perspectives d’exportation de riz en 2026 devraient faire face à davantage de difficultés, dans un contexte de retour à une offre mondiale abondante.

Dans ce contexte, des mesures de gestion et de soutien aux entreprises sont déployées de manière synchronisée.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a demandé aux unités compétentes et au réseau des bureaux commerciaux du Vietnam à l’étranger de suivre de près l’évolution de l’offre et de la demande, des prix et des politiques d’importation sur les marchés clés, de fournir en temps utile des informations, d’alerter sur les risques et d’aider les entreprises à résoudre les problèmes survenant dans les transactions.

L’Agence de promotion du commerce intensifie également les activités de promotion et de présentation du riz vietnamien sur les marchés étrangers, tout en mettant en œuvre des programmes de promotion diversifiés, combinant formats présentiels et en ligne afin d’élargir l’accès aux marchés.

Par ailleurs, l’exploitation efficace des accords de libre-échange (ALE) est identifiée comme une solution clé pour élargir les marchés, notamment en intégrant le riz dans les programmes de soutien aux entreprises pour tirer parti des ALE, tout en poursuivant les négociations visant à élargir les contingents tarifaires avec des partenaires tels que l’Union européenne et le Royaume-Uni.

Parallèlement, la mise en œuvre du projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions, associé à une croissance verte, contribue à accroître la valeur du riz en réduisant les coûts de production, en augmentant les bénéfices et en répondant aux normes durables des marchés étrangers.

VNA/CVN