Entreprises et nouvelles orientations

La hausse des prix des carburants, due au conflit au Moyen-Orient, fait grimper les coûts de production et de transport, contraignant de nombreuses entreprises à accélérer leurs efforts d’économie d’énergie et à se tourner vers l’électricité.

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Un représentant du groupe Hoà Phat a déclaré que la hausse des prix des carburants, dans un contexte de conflit au Moyen-Orient, a un impact direct sur de nombreux secteurs économiques, dont la sidérurgie. L’entreprise est également fortement impactée dans ses opérations de transport de matières premières et de distribution de produits, car l’augmentation des coûts de transport entraîne une hausse des coûts des matières premières, des intrants et des produits finis.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, le conflit au Moyen-Orient demeure complexe et pourrait affecter la demande du marché dans les prochains mois. Dans ce contexte, le groupe Hoà Phat suit de près l’évolution de la situation économique et géopolitique mondiale afin d’adapter ses plans de production et d’affaires en conséquence. Parallèlement, l’entreprise diversifie activement ses sources d’approvisionnement en matières premières et ses marchés de consommation afin de minimiser les risques.

Faire face aux hausses des coûts

Concernant les solutions d’économie d’énergie et d’optimisation, ce groupe a indiqué avoir mis en œuvre de nombreuses mesures dans ses complexes de production sidérurgique. Un exemple notable est la récupération de la chaleur résiduelle issue des procédés de cokerie et de fusion du fer et de l'acier pour la production d'électricité, permettant à l'entreprise de couvrir environ 90 % de ses besoins en électricité de production. Par ailleurs, ce groupe développe l’utilisation d’énergies alternatives, telles que le solaire en toiture, dans ses usines et zones industrielles à travers tout le pays.

Il y a quelques jours, la compagnie par actions Hoà Phat Dung Quât Steel (Quang Ngai), filiale du groupe Hoà Phat, a lancé la phase 2 du projet d’énergie solaire en toiture, d’une capacité de 22,5 MWp. Ce projet vise à compléter l’approvisionnement en électricité pour la production, à réduire les coûts énergétiques et à limiter les émissions. Le système solaire en toiture (phase 2) devrait générer environ 32,8 millions de kWh d’électricité par an.

De plus, Hoà Phat convertit progressivement ses véhicules à combustibles fossiles en véhicules électriques, notamment les chariots élévateurs, les excavatrices, les équipements de traitement des déchets et les camions internes, afin de réduire ses coûts énergétiques et ses émissions.

Le Département de la gestion et du développement du marché intérieur (relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce) a indiqué que les prix de l'essence et du diesel au Vietnam sont actuellement nettement inférieurs à ceux de nombreux pays voisins, ce qui témoigne de l'efficacité des outils de gestion et de stabilisation.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, l'évolution de la situation montre que les économies dépendantes des importations d'énergie sont vulnérables aux chocs géopolitiques. À court terme, cet organe estime qu'il convient de privilégier la garantie de l'approvisionnement, la gestion flexible des prix et le contrôle du marché. À long terme, il est nécessaire d'accroître les réserves stratégiques, d'améliorer l'efficacité énergétique, de promouvoir le développement des énergies renouvelables et de renforcer la coopération régionale afin de faire face aux perturbations aux points de passage stratégiques tels que le détroit d'Ormuz.

Soutien ciblé pour les entreprises

Dr. Nguyên Tu Anh, directeur de la recherche en politique macroéconomique du Centre Green-X (Université VinUni), a dit que le conflit au Moyen-Orient et les fluctuations des prix du pétrole ont un impact direct sur tous les aspects de la vie et de l'économie. Selon cet expert, dans le contexte actuel, "la priorité absolue est de trouver des sources d'approvisionnement alternatives afin de garantir la sécurité énergétique. Cela permettra de maintenir l'approvisionnement au niveau nécessaire pour éviter que l'économie ne sombre dans la crise".

Deuxièmement, dans le cas où l’offre est assurée mais que les prix augmentent fortement, l’État doit mettre en place des politiques de soutien adaptées afin de réduire le risque de "stagflation", c’est-à-dire une inflation élevée accompagnée d’une croissance ralentie. En effet, la hausse des prix entraîne une augmentation des coûts de production, ce qui se répercute sur les prix à la consommation et accentue les pressions inflationnistes. À l’inverse, des prix élevés freinent la demande, perturbent l’activité productive et font ainsi peser un risque de récession.

Il a souligné que lorsque l'économie sombre dans la stagflation, il devient très difficile de la ramener à la normale. Des solutions sont donc nécessaires pour éviter ce scénario. Si l'approvisionnement en essence et en diesel peut être maintenu malgré les prix élevés, une politique de soutien des prix raisonnable devrait être appliquée afin de préserver le fonctionnement de l'économie.

"Par le passé, l'organisme de réglementation a utilisé le Fonds de stabilisation des prix de l'essence et du diesel. Le gouvernement a également ramené à zéro de nombreuses taxes à l'importation sur l'essence et le diesel, contribuant ainsi à la baisse des prix", a-t-il souligné. Toutefois, si les prix continuent d'augmenter, il soutient la solution proposée de réduire la taxe environnementale. En outre, la taxe spéciale sur la consommation et la taxe sur la valeur ajoutée appliquées à l'essence et au diesel pourraient être réduites ou temporairement supprimées.

Par ailleurs, l’État peut mettre en œuvre des dispositifs d’aide d’urgence afin de subventionner les prix pour les entreprises et les ménages, les aidant ainsi à faire face aux chocs de prix. Il convient d’envisager des instruments tels que le soutien aux entreprises pétrolières au stade de la distribution de détail, ainsi que des garanties ou des subventions de crédit pour compenser les écarts liés à la hausse des prix. Cette aide pourrait être remboursée une fois que l’activité des entreprises se stabilise et redevient rentable.

L’expert estime que ces solutions contribueront à limiter le risque d'inflation stagnante, tout en préservant la confiance des marchés, la stabilité sociale et un environnement propice à l'investissement. Une fois la crise passée, l'économie sera mieux armée pour se redresser plus rapidement.

Quê Anh/CVN