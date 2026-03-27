Hô Chi Minh-Ville mise tout pour développer l'industrie des semi-conducteurs

Hô Chi Minh-Ville élabore une série de mesures spécifiques pour attirer les investissements et développer un écosystème complet pour l'industrie des semi-conducteurs, avec des projets pouvant bénéficier d'un soutien financier allant jusqu'à 200 milliards de dôngs.

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Photo : NET/CVN

Lors de l'atelier de coopération tripartite sur le développement des politiques, la recherche, la formation et le développement des produits électroniques et semi-conducteurs, qui s'est tenu ce week-end à Hô Chi Minh-Ville, M. Nguyên Trong Nhân, directeur du département d’Économie numérique et de Société numérique du Service municipal des sciences et technologies, a indiqué que la localité consultait les parties prenantes afin de finaliser une résolution visant à soutenir les entreprises, attirer des experts et former les ressources humaines du secteur.

Selon le plan de résolution, les projets de centres de données d'IA ou d'usines de fabrication de semi-conducteurs pourraient recevoir un soutien budgétaire direct à hauteur de 10% du capital d'investissement total, dans la limite de 200 milliards de dôngs par projet. De plus, les entreprises de conception de puces bénéficient d'une prise en charge à 100% des coûts de test, à 70% des coûts de recherche et développement (jusqu'à 15 milliards de dôngs) et à 50% des coûts d'investissement en équipements et technologies (jusqu'à 20 milliards de dôngs).

Dans le secteur manufacturier associé, les entreprises peuvent bénéficier d'une prise en charge à 70% des coûts de prototypage (jusqu'à 2 milliards de dôngs), à 50% des coûts d'acquisition de technologies (jusqu'à 5 milliards de dôngs) et à 30-40% des coûts d'innovation technologique, pour un montant total pouvant atteindre 20 à 30 milliards de dôngs par projet.

Selon M. Nhân, les politiques financières sont conçues en parallèle avec l'expansion des espaces de développement. Hô Chi Minh-Ville a sélectionné 12 zones pour créer des pôles technologiques numériques, créant ainsi près de 1.000 hectares de terrains dédiés aux industries de haute technologie. Les projets de semi-conducteurs implantés dans ces zones seront exemptés de taxes foncières pendant toute la durée de leur exploitation, et bénéficieront de taux d'imposition préférentiels sur les sociétés, d'une exonération des droits d'importation sur les équipements et d'une procédure de dédouanement accélérée.

Par ailleurs, concernant les infrastructures, Dang Tân Duc, directeur de la R&D chez Becamex, a déclaré que l'entreprise met en œuvre une série de politiques et d'infrastructures visant à soutenir le développement de l'industrie des semi-conducteurs et à former un écosystème intégré, de la recherche à la production.

Photo : VNA/CVN

Cette entreprise publique entend promouvoir une "cité des sciences et des technologies" au nord d'Hô Chi Minh-Ville (sur l'ancien site de Binh Duong), regroupant universités, instituts de recherche, entreprises technologiques et fonds d'investissement. Ce système de parcs technologiques numériques, d'une superficie de 15 à 100 hectares, est implanté au sein d'une zone industrielle de haute technologie de plus de 2.000 hectares, destinée à la recherche, à la conception et à la production pilote de puces.

Selon M. Dang Tân Duc, Becamex investit également dans des centres de recherche et de formation spécialisés. Le Centre d'innovation en microélectronique (MIC), en collaboration avec l'Allemagne, a développé une ligne de conditionnement et de test à petite échelle (ATP), au service de la R&D, de la formation des ressources humaines et du transfert de technologie. Parallèlement, Becamex abrite des centres d'excellence en fabrication intelligente, en énergie et en projets de collaboration avec Singapour.

Pour les startups, Becamex met à disposition des infrastructures partagées telles que des Fablabs, des laboratoires d'électronique et des centres d'usinage de précision pour le développement de prototypes. Les entreprises bénéficient également d'un accompagnement depuis l'idéation et les tests jusqu'à la mise en relation avec les marchés et l'obtention de financements.

Le défi du coût élevé dans le secteur des semi-conducteurs

Selon Nguyên Trong Nhân, la politique de Hô Chi Minh-Ville soutient les entreprises et vise à construire un écosystème complet, où les établissements d'enseignement jouent un rôle essentiel dans la fourniture de ressources humaines. Les entreprises de conception de puces sont tenues de proposer des formations pratiques et d'accueillir des stagiaires. Parallèlement, Hô Chi Minh-Ville encourage le recrutement d'enseignants-chercheurs et de chercheurs issus des 500 meilleurs établissements de formation au monde.

Concernant cette politique, un représentant du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville a indiqué qu'il s’était proposé de prendre en charge 50% des coûts de recrutement d'experts pendant trois ans et 50% des coûts de formation internationale pour le personnel hautement qualifié. Du point de vue de la formation, les experts estiment que le problème de la main-d'œuvre dans le secteur des semi-conducteurs réside non seulement dans la quantité, mais aussi dans l'accès à la technologie et à un environnement professionnel concret.

Selon un représentant de LeTuin Edu (République de Corée), la réalité virtuelle (RV) est considérée comme une solution novatrice pour la formation dans ce secteur. La réalité virtuelle (RV) permet de simuler l'intégralité du processus de fabrication des semi-conducteurs, de la conception des circuits intégrés à l'encapsulation et aux tests, offrant ainsi aux apprenants un accès à la chaîne technologique complète sans investissements coûteux en laboratoire.

L'établissement a indiqué qu'un système d'équipement pour semi-conducteurs peut coûter des centaines de milliards de dôngs, ce qui signifie que les étudiants se contentent souvent d'observer plutôt que de l'utiliser directement. Grâce à la RV, les apprenants peuvent s'exercer dans un environnement virtuel avec une grande précision, garantissant ainsi la sécurité et éliminant tout risque d'endommagement du matériel.

Photo : NET/CVN

Forte de nombreuses années d'expérience dans la formation aux semi-conducteurs en République de Corée, LeTuin Edu estime que cette technologie contribue également à combler le fossé entre la théorie et la pratique, tout en permettant la conception de programmes de formation adaptés aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Par ailleurs, le Professeur associé Pham Trân Vu, vice-recteur de l'Université de technologie de Hô Chi Minh-Ville, a cité l'exemple du modèle de formation en alternance allemand, où les entreprises participent jusqu'à 70% du processus de formation, dotant ainsi les étudiants de compétences pratiques dès l'obtention de leur diplôme.

Dans ce processus, le rôle des organismes intermédiaires doit être souligné. Dans le secteur des semi-conducteurs, l'alliance ARTSeMi (Alliés pour la recherche et la formation en semi-conducteurs et micro-électronique) et les associations professionnelles jouent actuellement le rôle de médiateur entre les trois parties. Selon M. Pham Trân Vu, ces organisations peuvent participer à la formation, mettre en relation entreprises et établissements d'enseignement, et coordonner des programmes de recherche de grande envergure, à l'instar des associations professionnelles des pays développés.

Le gouvernement devrait faire confiance aux associations professionnelles et leur permettre de participer à l'élaboration des politiques et à la formation professionnelle afin de créer la main-d'œuvre dont le marché a réellement besoin, a-t-il conclu.

Tân Dat/CVN