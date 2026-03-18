Renforcer les exportations de produits aquatiques vers les États-Unis

Le Bureau commercial du Vietnam aux États-Unis et l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP) ont rencontré, le 16 mars, des représentants de l'Institut national américain des pêches (NFI), des experts du secteur et des entreprises afin d'aborder les difficultés réglementaires liées aux exportations de produits de la mer vers les États-Unis, notamment la mise en œuvre de la loi sur la protection des mammifères marins (MMPA).

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Cette réunion s'est tenue en marge du salon Seafood Expo North America à Boston, qui a rassemblé de nombreuses entreprises, importateurs, distributeurs et organisations professionnelles du secteur des produits de la mer du monde entier.

Photo : VNA/CVN

Les responsables vietnamiens ont informé les participants des progrès réalisés en matière de conformité à la MMPA, notamment concernant l'obtention de données de comparabilité pour plusieurs secteurs de la pêche vietnamiens.

Certaines pêcheries sont encore en cours d'évaluation et doivent fournir des documents et des données supplémentaires pour satisfaire aux normes techniques établies par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Les représentants de la NFI ont salué les efforts du Vietnam pour maintenir un dialogue direct avec la NOAA, notamment par le biais de réunions techniques visant à clarifier certains aspects des systèmes de gestion des pêches, des mécanismes de surveillance et des mesures d'atténuation des interactions avec les mammifères marins.

La NFI a souligné que l'un des principaux défis réside dans le manque de données à long terme sur les interactions entre les activités de pêche et les espèces de mammifères marins. En effet, plusieurs programmes de surveillance et de gestion n'ont été mis en place au Vietnam que récemment, ce qui signifie que les ensembles de données exhaustifs nécessaires à l'évaluation de la NOAA sont encore en cours d'élaboration.

La NFI a exhorté le Vietnam à poursuivre le renforcement de la collecte de données, notamment par le biais de journaux de bord tenus par les pêcheurs, de programmes d'observateurs et de mesures visant à réduire les prises accessoires.

La NFI a également appelé à l'établissement d'une feuille de route plus claire des engagements pris envers la NOAA, incluant des échéances de rapports périodiques sur les programmes de surveillance et de collecte de données.

Soulignant le rôle du Vietnam dans la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits de la mer, la NFI a indiqué que le pays demeure un fournisseur important pour le marché américain.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination en vue de discussions ultérieures avec la NOAA et d'autres agences américaines.

Le Bureau commercial du Vietnam et le VASEP prévoient également de poursuivre leur collaboration avec les associations professionnelles et les entreprises américaines afin de lever les obstacles techniques et de faciliter les exportations de produits de la mer vers les États-Unis.

Le Bureau commercial a également sollicité le soutien de NFI aux consultations publiques menées par le Bureau du représentant américain au commerce (USTR) concernant deux enquêtes menées en vertu de l'article 301 et portant sur le travail forcé et la surcapacité systémique.

Dynamisation du marché

Plusieurs exportateurs vietnamiens de produits de la mer ont participé au Seafood Expo North America, notamment Ahfishco, Biendong Seafood, Clfish Corp, Godaco, Hai Nam, Hai Vuong, IDI Corp, Interfish, Khang An Foods, Mekong Seafood Connection, Minh Phu Seafood Corp, Navico, Sa Ky Foods, Seaspimex, Seavina, TBES, Thong Thuan, Vifoods JSC et Vinh Hoan Corp.

Leur participation leur offre l'opportunité de renforcer leurs liens avec leurs partenaires importateurs actuels, de suivre les tendances du marché et d'explorer de nouvelles opportunités de coopération, en particulier pour les produits de la mer à valeur ajoutée et les produits certifiés durables, a déclaré Do Ngoc Hung, conseiller commercial du Vietnam aux États-Unis.

Les États-Unis demeurant l'un des principaux marchés d'exportation de produits de la mer du Vietnam, ce salon constitue une plateforme essentielle pour les entreprises vietnamiennes afin de démontrer leur capacité de production et leur aptitude à s'adapter à l'évolution des exigences de la chaîne d'approvisionnement mondiale des produits de la mer.

Le Seafood Expo North America 2026, qui s’est tenu du 15 au 17 mars au Boston Convention and Exhibition Center de Boston, est considéré comme le plus grand salon professionnel des produits de la mer en Amérique du Nord.

VNA/CVN