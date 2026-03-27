Les entreprises doivent être à l’avant-garde d’une croissance à deux chiffres

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que la communauté des entreprises devait être la force de premier plan dans la réalisation de l’objectif de croissance à deux chiffres dans les années à venir

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Photo : VNA/CVN

Lors d'une conférence intitulée "Les entreprises contribuent à une croissance à deux chiffres et la reconnaissance du Premier ministre envers les entreprises", le 27 mars à Hanoï, les participants ont proposé des solutions pour accélérer la transition d’un modèle de croissance traditionnel fondé sur l’investissement, la consommation et les exportations vers un modèle reposant sur la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique.

Ils ont également formulé des propositions sur les missions et les solutions à mettre en œuvre pour appliquer les résolutions, orientations et lignes directrices du Parti et de l’État en matière de développement des entreprises, avec pour objectif de faire émerger des entreprises d’envergure régionale et mondiale.

Selon un rapport, à la fin de 2025, le pays comptait environ un million d’entreprises en activité, soit une hausse de plus de 25% par rapport à 2020.

Le secteur des entreprises contribue à hauteur d’environ 60% du PIB, emploie plus de 16 millions de personnes et représente l’essentiel du chiffre d’affaires total de l’import-export.

Les participants ont toutefois souligné que, malgré les résultats importants obtenus, l’économie et le secteur des entreprises restaient confrontés à de nombreuses limites, insuffisances et difficultés, notamment sur le plan institutionnel et juridique.

Dans sa conclusion, Pham Minh Chinh a affirmé qu’à partir de 2026 et dans les années suivantes, il était impératif d’atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres, les entreprises devant se développer, gagner en maturité et contribuer activement à ce processus.

Le Premier ministre a rappelé quatre principes fondamentaux : une croissance réelle, de qualité et durable ; la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation et le maintien des grands équilibres ; la mobilisation de toutes les ressources au service du développement ; et le fait que la population doit être la bénéficiaire de cette croissance. Il a également insisté sur la devise suivante : l’État doit jouer un rôle de facilitateur, les entreprises doivent être à l’avant-garde, le partenariat public-privé doit avancer de concert, afin de permettre le développement du pays et le bien-être de la population.

Dans ce cadre, les parties concernées doivent s’atteler en priorité à lever les blocages institutionnels, procéduraux et liés aux coûts de conformité afin de libérer les ressources pour l’économie, et réduire d’au moins 30 % les procédures administratives ainsi que les conditions d’activité inutiles.

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S’agissant des nouveaux modèles économiques tels que l’économie numérique, l’intelligence artificielle, l’économie circulaire, il convient de mettre en place des mécanismes de type « sandbox » définissant clairement le champ d’application, la durée, les responsabilités de gestion et les critères d’évaluation.

En appelant à "renouveler" les moteurs de croissance traditionnels, le Premier ministre a souligné la nécessité d’utiliser l’investissement public comme un instrument actif de pilotage de la croissance, afin qu’il joue un rôle de "capital d’amorçage" pour attirer les investissements privés vers les secteurs clés.

En matière de consommation, il convient de mettre en œuvre des mesures ciblées de stimulation de la demande, notamment par une réduction appropriée des taxes et redevances sur certains groupes de biens et de services à fort effet d’entraînement ; par la promotion du commerce électronique ; ainsi que par le développement vigoureux des réseaux de distribution de produits vietnamiens.

En matière d’exportation, il a appelé à passer d’une logique de soutien général à une approche fondée sur un suivi étroit de chaque marché, de chaque secteur et de chaque commande.

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité de développer de nouveaux moteurs de croissance, tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, l’électronique, l’énergie, l’industrie manufacturière et l’économie des données.

Il a demandé d’attirer les investissements directs étrangers de manière sélective, en les associant étroitement au transfert de technologies, au développement des industries de soutien et à la montée en gamme des entreprises nationales.

Le chef du gouvernement a demandé une mise en œuvre fondée sur l’esprit des six "clarifications" : clarification des personnes, des tâches, des délais, des responsabilités, des résultats et des compétences.

Pham Minh Chinh a appelé la communauté des entreprises à continuer de faire preuve de solidarité, de créativité et de détermination pour surmonter les défis et unir ses efforts à ceux du gouvernement afin d’atteindre avec succès l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

Le gouvernement et le Premier ministre se sont engagés à continuer d’accompagner les entreprises et à créer un climat d’investissement et des affaires ouvert, transparent, stable et prévisible.

VNA/CVN