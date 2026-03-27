Croissance à deux chiffres

Le rôle des entreprises mis en avant par le Premier ministre

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, dans la matinée du 27 mars à Hanoï, une conférence intitulée : "Les entreprises contribuent à une croissance à deux chiffres et la reconnaissance du Premier ministre envers le monde des affaires".

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Photo : VNA/CVN

Dans son allocution d’ouverture, le chef du gouvernement a souligné que la période 2021-2025 s’est déroulée dans un contexte international et régional particulièrement instable et imprévisible, marqué notamment par les perturbations des chaînes d’approvisionnement, la contraction des marchés, les questions tarifaires et les impacts des catastrophes naturelles.

Malgré ces défis, l’économie vietnamienne a su faire preuve de résilience, enregistrant des résultats importants et globalement positifs, grâce à la direction clairvoyante du Parti, à l’accompagnement de l’Assemblée nationale, à l’action déterminée du gouvernement, ainsi qu’à l’engagement de l’ensemble du système politique, des entreprises et de la population.

Le Premier ministre a rappelé que les progrès réalisés ont permis de renforcer les capacités nationales, d’améliorer la position du Vietnam sur la scène internationale et de jeter les bases d’un nouveau cycle de développement. Il a notamment mis en avant l’adoption récente de plusieurs résolutions stratégiques par le Bureau politique, destinées à soutenir l’objectif d’une croissance à deux chiffres pour la période 2026-2030.

Il a affirmé que la réalisation de cet objectif ambitieux repose sur la mobilisation et la participation active du milieu d’affaires. Il a réitéré l’engagement du gouvernement à écouter les préoccupations des entreprises et à lever les obstacles institutionnels.

Surmonter les difficultés

Selon lui, après une phase où l’agriculture et les investissements étrangers ont permis au pays de surmonter les difficultés, puis une étape d’industrialisation ayant conduit le Vietnam vers le statut de pays à revenu intermédiaire, le nouveau cycle de développement devra s’appuyer sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme piliers fondamentaux.

Abordant les défis à venir, il a évoqué un environnement international toujours incertain, marqué par la montée du protectionnisme, les tensions géopolitiques, le changement climatique, le vieillissement démographique et les contraintes liées aux ressources et à la transition énergétique. Le chef du gouvernement a appelé à une évolution des approches, des méthodes et des modes d’action, en mettant l’accent sur l’innovation et sur la mobilisation des ressources issues de la société et des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Il a également demandé de renouveler les moteurs de croissance traditionnels et de promouvoir de nouveaux leviers de développement, fondés sur les sciences et les technologies, l’innovation, la transformation numérique, la transition verte, l’économie circulaire, l’économie créative ou encore l’économie de basse altitude.

Dans cette perspective, le Premier ministre a invité les participants à proposer des solutions concrètes pour accélérer la transition vers un modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformations numérique, à favoriser l’émergence d’entreprises de taille régionale et mondiale, ainsi qu’à encourager la transformation des ménages d’affaires en entreprises structurées.

Il a également insisté sur la nécessité de tirer parti des accords de libre-échange pour renforcer la position du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales, d’améliorer la qualité de la production, d’accroître la productivité du travail et la qualité des ressources humaines afin de répondre aux exigences du marché international.

Enfin, il a appelé à une mobilisation collective, fondée sur la solidarité nationale et la coopération internationale, pour surmonter les défis actuels et atteindre les objectifs de développement fixés. Il a réaffirmé l’orientation du Vietnam en faveur de la diversification et de la multilatéralisation des relations extérieures, tout en mettant à profit les ressources extérieures en matière de capitaux, de gouvernance et de technologies pour soutenir une croissance rapide et durable.

VNA/CVN