Les exportateurs de produits aquatiques s’adaptent aux fluctuations du marché

Pour que les exportations vietnamiennes de produits aquatiques atteignent l'objectif de 10 milliards d’USD cette année, les entreprises doivent être plus adaptatives et ajuster leurs plans d'opérations en fonction du contexte du marché, a déclaré la présidente de l'Association des exportateurs et producteurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP), Nguyên Thi Thu Sac.

Nguyên Thi Thu Sac a également conseillé aux entreprises de diversifier leurs marchés d'exportation pour éviter de dépendre de certains d'entre eux, tout en développant le marché intérieur. Le chiffre d'affaires à l'exportation de produits aquatiques a atteint 4,36 milliards d’USD au premier semestre de cette année, en hausse de 4,9% sur un an.

Parmi les cinq principaux importateurs, les États-Unis ont enregistré la plus forte croissance, suivis par la Chine, l'UE et la République de Corée. Quant aux types de produits, le groupe des crabes et crustacés a connu la plus forte croissance.

Selon VASEP, une légère augmentation du chiffre d'affaires à l'exportation au premier semestre est un signe positif pour cette industrie. Cependant, le secteur de la crevette, qui a généré environ 1,3 milliard d'USD de recettes d'exportation au cours des cinq premiers mois, continue de faire face à de nombreux défis, car la situation économique mondiale ne montre aucun signe de reprise et l'inflation reste élevée.

Trân Van Minh, directeur de la société par actions Nha Trang Seafoods F89 dans la province de Bac Liêu (delta de Mékong), a déclaré que son entreprise, confrontée aux difficultés et aux défis causés par le ralentissement économique mondial et les tensions entre la Russie et l'Ukraine, avait rapidement ajusté sa production et des stratégies commerciales pour améliorer l'efficacité des exportations de crevettes vers les marchés des États-Unis et de l'UE. En outre, elle étudie la possibilité d’étendre son marché à d’autres pays, notamment aux marchés asiatique et latino-américain.

En particulier, l'entreprise se concentre sur l'amélioration des matières premières et l'augmentation de la capacité de production pour créer des produits d'exportation de qualité et hautement compétitifs, afin de garantir qu'ils répondent aux normes strictes des marchés américain et européen.

Pour y parvenir, l'entreprise encourage la coopération avec les agriculteurs et les coopératives en signant des contrats et aide les agriculteurs en matière de techniques, de sélection des races, d'aliments pour animaux, de médecine vétérinaire et de contrôle des maladies.

