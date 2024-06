De nombreuses solutions pour faire retirer le "carton jaune" contre la pêche INN

Le Vietnam a de nombreuses solutions pour faire lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), a dit l'universitaire Veeramalla Anjaiah lors d’une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA).

Veeramalla Anjaiah, également journaliste indonésien et chercheur senior au Centre d'études d’Indonésie sur l'Asie du Sud-Est (Center for Southeast Asian Studies - CSEAS), a estimé que l'Indonésie et le Vietnam avaient bien coopéré dans le domaine de l'aquaculture, indiquant que les deux parties avaient récemment conclu une entente pour développer l'élevage du homard.

Le Vietnam est l'un des plus grands producteurs mondiaux de homard, et l'Indonésie est le plus grand archipel du monde et le deuxième producteur de produits aquatiques sauvages, après la Chine. L'Indonésie fournit au Vietnam du homard, des crevettes et de nombreux types de poissons.

Selon lui, le gouvernement, les ministères et les localités du Vietnam ont mis en œuvre de nombreuses solutions pour créer des changements clairs dans la lutte contre la pêche INN, dans le but de faire retirer le "carton jaune" lors de la prochaine enquête de la CE prévue cette année.

Les recommandations de la CE sur la lutte contre la pêche INN sont incluses dans la loi vietnamienne sur la pêche. Cependant, l'application de la loi se heurte à un certain nombre de défis dus aux ressources humaines limitées du secteur de la pêche et à une coordination entre les localités qui laisse encore à désirer, pour notifier aux autorités les violations des navires de pêche.

