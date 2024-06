Les provinces du Nord invitées à répondre à la peste porcine africaine

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD) a exhorté les quatre provinces de Bac Kan, Lang Son, Quang Ninh et Hoà Binh à mettre en œuvre des mesures rigoureuses contre la peste porcine africaine.

>> Le Vietnam produit avec succès un vaccin contre la peste porcine africaine

>> Lutte contre la peste porcine africaine : un journal allemand parle du vaccin vietnamien

>> Le Vietnam exporte officiellement un vaccin contre la peste porcine africaine

Photo : VNA/CVN

Depuis début 2024, la maladie a gravement touché les huit districts de Bac Kan, entraînant l'abattage de près de 10.000 porcs, soit plus de 40% du total national.

À Lang Son, la fièvre touche 10 districts, avec près de 4.000 porcs abattus, soit environ 17% du chiffre national.

Quang Ninh a connu des foyers dans 23 communes, avec près de 1.600 porcs abattus.

Hoà Binh a signalé des foyers dans 18 communes, entraînant l'abattage de près de 1.300 porcs.

À la suite de ces foyers, le Département vétérinaire a identifié plusieurs causes contribuant à la propagation de la maladie, notamment le retard dans la déclaration de la maladie au niveau des districts et des provinces et la mise en œuvre inadéquate des mesures de prévention.

Malgré les vaccins disponibles, moins de 1% des porcs du pays ont été vaccinés.

En réponse, le MARD a demandé aux comités provinciaux de déclarer les épidémies, de se concentrer sur les mesures de prévention et d'allouer des ressources aux efforts de désinfection et de confinement.

Ils doivent également appliquer des protocoles stricts d’assainissement et de désinfection dans les zones touchées.

Les localités sont tenues de guider les éleveurs pour qu'ils appliquent rigoureusement les pratiques d'assainissement quotidiennes, notamment la désinfection à l'aide de poudre de chaux et de produits chimiques dans et autour de leurs zones d'élevage. Ils veillent également à ce que les ménages et les élevages touchés par la maladie soient soigneusement désinfectés pour éliminer les agents pathogènes et empêcher toute propagation ultérieure.

Les provinces procèdent à des examens et obligent tout le personnel engagé dans la prévention des épidémies à respecter strictement les mesures de protection individuelle, les protocoles d'assainissement et les procédures de désinfection afin de prévenir la transmission de maladies lors de la manipulation, du transport et de l'élimination des porcs infectés.

Les provinces sont invitées à allouer des fonds pour vacciner le bétail contre les maladies, à renforcer les capacités vétérinaires, à garantir des rapports en temps opportun et à diffuser des informations sur la prévention des maladies et l'utilisation des vaccins.

VNA/CVN