La Russie remet le navire de recherche scientifique Professeur Gagarinsky au Vietnam

Le général de corps d’armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, président du sous-comité vietnamien au sein du Comité de coordination intergouvernemental sur le Centre tropical Vietnam - Russie, et Mogilevskiy Konstantin Ilich, vice-ministre russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur, président du sous-comité russe dudit Comité, étaient présents à la cérémonie.

Il s'agit d’un contenu figurant dans la Déclaration conjointe Vietnam - Russie de 2024, publiée à l’occasion de la visite d'État du président russe Vladimir Poutine au Vietnam.

Le navire de recherche scientifique Professeur Gagarinsky, destiné à la recherche marine et capable d’opérer en eaux profondes et au large, ouvre une nouvelle ère de coopération. Il permettra aux scientifiques des deux pays d’explorer des zones jusqu’alors inaccessibles, contribuant à améliorer la compréhension des écosystèmes, de la biodiversité et des ressources marines, et à proposer des solutions pour leur conservation, restauration et utilisation durable.

Par ailleurs, ce navire contribuera à moderniser et renforcer la capacité du Centre tropical Vietnam-Russie en matière de recherche scientifique marine. Il aidera le Centre à devenir plus protactif dans la conception des programmes de recherche et dans l’organisation des études en mer. Grâce au Professeur Gagarinsky, les capacités du Vietnam en matière de recherche en haute mer seront considérablement renforcées.

Lors de la cérémonie, le général Hoàng Xuân Chiên a souligné que la remise de ce navire était d’une grande importance, intervenant juste après la visite officielle en Russie du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm. Cet événement contribue à concrétiser la volonté commune des dirigeants des deux pays quant à la poursuite de la coopération bilatérale, tout en réaffirmant leur engagement à soutenir les activités du Centre tropical Vietnam - Russie et à en valoriser pleinement le potentiel.

Il a ajouté que ce navire n’était pas seulement un symbole d’amitié, mais aussi une source d’encouragement pour les scientifiques des deux pays.

Un représentant du Centre tropical Vietnam - Russie s’est engagé à collaborer étroitement avec la Marine pour assurer le bon état technique du navire, et avec la partie russe pour développer des projets scientifiques interdisciplinaires portant sur les zones maritimes du Vietnam, afin d’exploiter efficacement ce navire au service des intérêts communs.

