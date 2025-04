La science et la technologie affirment leur rôle de moteur

Après 50 ans de développement, Hô Chi Minh-Ville a réalisé des avancées remarquables, devenant un centre d'innovation prometteur au Vietnam. Ces réalisations ont non seulement enrichi et embelli la physionomie de la ville, mais elles ont également diffusé des valeurs positives, contribuant ainsi à promouvoir le développement global du pays.

Après la guerre, Hô Chi Minh-Ville a dû faire face à d'innombrables difficultés et défis. Cependant, la ville a identifié la science et la technologie comme un levier clé pour stimuler le développement. C’est ainsi que les universités et les instituts de recherche ont été renforcés et étendus, posant ainsi les bases de la formation des ressources humaines et de la mise en œuvre des activités de recherche fondamentale.

Un développement solide dès le départ

Selon le Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville, la ville est entrée dans la décennie de l'amélioration technique et de la rationalisation de la production dès les années 1990, avec chaque année des dizaines de milliers d’initiatives techniques à l’échelle locale. Le nombre de solutions techniques présentées au Concours de l’innovation technique de Hô Chi Minh-Ville a plus que triplé entre 1990 et 2014, passant de 60 à 198 solutions en 2013-2014. En particulier, au cours de la période 2010-2011, pas moins de 323 solutions techniques ont été soumises.

"Le rôle, les contributions et le développement constant de l’équipe de scientifiques, de cadres scientifiques, de techniciens et de jeunes intellectuels au fil des années ont eu un impact majeur sur le processus de rénovation des mécanismes de gestion, d’application et de développement technologique, tout en renforçant le lien entre les secteurs économiques et sociaux de la ville", a partagé Lê Hoài Quốc, ancien directeur adjoint du Service des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville.

Les jeunes ingénieurs de la Zone d'agriculture high-tech de Hô Chi Minh-Ville (AHTP), où sont produits de nombreux produits agricoles à haut rendement, en sont un exemple concret.

S’inscrivant dans le courant mondial de l’innovation, la ville a fortement investi dans les domaines des technologies de l'information (TI), de la biotechnologie, des nouveaux matériaux et de l’automatisation. Le parc de logiciels Quang Trung (QTSC) en est une preuve tangible. Créé en 2001, le QTSC a rapidement attiré de nombreux investisseurs et entreprises informatiques nationales et internationales, grâce à des politiques incitatives attractives et une infrastructure moderne. Aujourd’hui, plus de 120 entreprises de logiciels, de contenus numériques et de services informatiques y sont actives, fournissant plus de 650 produits technologiques et services dans divers domaines, tant pour le marché intérieur que pour l’exportation internationale.

Quant à la Zone de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP), créée en 2002, elle est rapidement devenue une fierté de la ville en matière d’attraction des investissements internationaux. Le Professeur associé, Docteur Lê Quôc Cuong, directeur adjoint du comité de gestion de la SHTP, a déclaré : "Le capital moyen investi par projet est d’environ 76 millions de dollars, soit près de 10 fois plus que pour les projets situés en dehors de la SHTP. L’investissement moyen par hectare de terrain atteint près de 22 millions de dollars pour les projets en location de terrain, un chiffre supérieur à celui des projets situés dans les zones industrielles et les zones d’exportation actuelles. Ainsi, pour chaque dollar investi par l’État, trois dollars ont été générés après plus de 20 ans d’activité ; et dans les 30 à 50 prochaines années, les contributions seront encore plus importantes, car la SHTP dispose désormais de nouvelles stratégies de développement".

Poursuivre sous de nouvelles formes

Hô Chi Minh-Ville est la localité pionnière dans l’organisation de foires technologiques et d’équipements. Cette initiative a été mise en place dès 1999, sous l’impulsion des autorités municipales. La bourse technologique a contribué à stimuler la création et le développement du marché des sciences et technologies, à renforcer le lien entre la recherche et la production, à favoriser la restructuration économique et à améliorer la compétitivité.

"La bourse technologique continue de démontrer sa valeur : elle n’est pas seulement un lieu d’échange et de transfert de technologies, mais aussi un pont reliant les innovations aux activités de production dans de nombreuses provinces et villes", a partagé Nguyên Dức Tuân, directeur du Centre d’information et de statistiques des sciences et technologies de Hô Chi Minh-Ville.

En ce qui concerne les activités scientifiques et technologiques à Hô Chi Minh-Ville, il est impossible de ne pas mentionner les ressources humaines provenant des instituts de recherche, des universités, ainsi que des programmes de formation de jeunes cadres, tels que le programme de planification des ressources humaines pour les futurs dirigeants et gestionnaires, ou encore le programme de formation de 300 à 500 jeunes maîtres et docteurs. Ces initiatives ont permis de constituer une main-d’œuvre clé, qui œuvre aujourd’hui au sein de nombreuses organisations scientifiques et technologiques.

Le Dr .Pham Dình Dung, chef du comité de gestion de la Zone d’agriculture high-tech de Hô Chi Minh-Ville (AHTP), a déclaré que l’AHTP est un modèle pionnier à l’échelle nationale en matière de recherche, d’attraction des ressources humaines et de formation de cadres dans le domaine de l’agriculture high-tech. L’unité met également activement en œuvre des activités de sélection et de formation, d’incubation d’entreprises, de soutien aux startups, ainsi que de promotion commerciale des résultats de recherche issus des laboratoires. Créée en 2004 dans le district de Cu Chi, l’AHTP, peu de temps après sa fondation, a permis à ses centres affiliés de fournir au marché de Hô Chi Minh-Ville et des provinces environnantes entre 3 et 5 millions de plants et d’alevins, sous forme de transferts "clé en main" et de formations courtes.

Ces dernières années, le secteur des sciences et technologies a intensifié la recherche, le transfert et l’application des avancées de la quatrième révolution industrielle afin de construire une ville intelligente, de soutenir le programme de transformation numérique et de promouvoir le développement de l’écosystème de startups innovantes. C’est ainsi qu’a émergé une nouvelle forme de sciences et technologies : l’écosystème de startups innovantes. Actuellement, l’écosystème de startups innovantes de Hô Chi Minh-Ville se rapproche du top 100 des villes possédant les écosystèmes de startups les plus dynamiques au monde.

La ville figure parmi les 100 premières villes mondiales dans quatre domaines : la fintech (54e place), l’edtech (62e), le commerce électronique et la vente au détail (71e), ainsi que les transports (87e). Hô Chi Minh-Ville se classe au premier rang parmi les 10 localités ayant les indices d’innovation les plus élevés du pays. Elle est également le berceau de startups, avec des valorisations dépassant 1 milliard de dollars, une preuve vivante de son dynamisme.

Une nouvelle opportunité issue de la Résolution 57

Aujourd’hui, la transformation numérique est devenue une véritable « injonction » pour libérer de nouvelles valeurs dans le domaine des sciences et technologies. Grâce aux programmes de transformation numérique de Hô Chi Minh-Ville et au projet de construction de Hô Chi Minh-Ville en tant que ville intelligente d’ici 2024, ainsi qu’au projet de développement de l'application des données nationales sur la population, l'identification et l'authentification électroniques au service de la transformation numérique nationale pour la période 2022-2025, ces initiatives ont progressivement contribué à sensibiliser la société et à apporter des avantages concrets à la population.

"De nos jours, avec un simple smartphone connecté en 4G ou 5G, chacun peut effectuer toutes sortes de transactions : faire du shopping, gérer son entreprise, accomplir des démarches administratives, prendre le bus ou le métro… C’est une nouveauté pratique dont nous profitons pleinement, et cela montre clairement que la transformation numérique nous apporte déjà une image moderne et positive", a partagé Nguyễn Chung Đức, résident de l'arrondissement de Binh Thanh, à Hô Chi Minh-Ville.

Le 22 décembre 2024, le Bureau politique a publié la Résolution n°57-NQ/TW sur la percée dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale (appelée brièvement Résolution 57). Hô Chi Minh-Ville se trouve une fois de plus face à une nouvelle opportunité pour faire progresser ses activités scientifiques et technologiques vers un niveau supérieur. La ville reconnaît la nécessité de créer des percées et d’assurer un développement durable, à travers l’économie numérique, la transformation numérique et l’économie de la connaissance, considérées comme de véritables "nouveaux horizons".

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville ont défini une stratégie dite "1-4-1", comprenant : un centre - quatre pôles d’excellence - une stratégie. Concrètement : un centre : un centre financier international à Hô Chi Minh-Ville ; quatre pôles d’excellence : un centre technologique polyvalent (incluant innovation, intelligence artificielle, systèmes d’information géographique - SIG, et semi-conducteurs), une zone industrielle high-tech, une éducation de haute qualité, et un système de santé de qualité supérieure ; une stratégie : le développement des infrastructures stratégiques, avec pour priorités immédiates une infrastructure de transport moderne et intégrée, ainsi qu’une infrastructure numérique.

Nguyên Ky Phung, chef du comité de gestion de la Zone de haute technologie (SHTP), a partagé : "La SHTP s’oriente vers un modèle de Parc scientifique et technologique, défini comme un centre de recherche pluridisciplinaire en sciences et technologies, jouant un rôle central dans la promotion de la croissance de la région du Sud-Est, conformément aux tendances de la quatrième révolution industrielle, et constituant une base favorable pour évoluer vers un Centre technologique polyvalent".

Hô Chi Minh-Ville a rapidement mis en œuvre de nombreuses actions pour intégrer la Résolution 57 dans la vie réelle. Lors du colloque scientifique sur la mise en œuvre de la Résolution 57, organisé par l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville le 11 mars, le président du Comité populaire municipal, Nguyên Văn Duoc, a souligné que, dès 2025 et pour les années à venir, la ville prendra l’initiative de revoir et de compléter les mécanismes et politiques relevant de ses compétences dans les domaines des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, afin de libérer toutes les ressources vers une croissance à deux chiffres. Elle visera également à établir un Centre technologique polyvalent pour améliorer l’efficacité de la gouvernance publique au service des citoyens et des entreprises.

Fort de la base établie au fil des années et de la détermination à utiliser les sciences et technologies pour développer la ville, la Résolution 57 représente une opportunité pour Hô Chi Minh-Ville de confirmer sa position et de réaliser un changement significatif à l’ère nouvelle. Avec un esprit de mise en œuvre cohérent et intégré, la ville connaîtra une croissance durable rapide, augmentera sa compétitivité nationale et garantira le développement économique et social à long terme lorsque la Résolution 57 sera pleinement mise en œuvre.

