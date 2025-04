L’énergie nucléaire, étape stratégique dans la nouvelle ère

Des experts ont discuté des perspectives et de l'application de l'énergie atomique au service du développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère, lors d’un atelier tenu le 25 avril dans la province de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre).

>> Renforcer la coopération internationale pour développer l’énergie nucléaire

>> Petrovietnam accélère la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận 2

>> Un nouveau cadre légal pour accompagner le développement du nucléaire au Vietnam

>> Le Vietnam respecte ses engagements en matière de développement du nucléaire

Photo : VNA/CVN

L'atelier s'est tenu à un moment particulièrement important où l'Assemblée nationale a relancé la politique de développement de l'énergie nucléaire à Ninh Thuân et la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation et et de mobilisation de masse du Parti préside l'élaboration et la mise en œuvre du projet de diffusion de la politique et des tâches de développement de l'énergie nucléaire.

Il s’agit de signaux importants, qui démontrent la détermination du Parti et de l’État à utiliser l’énergie nucléaire comme levier stratégique pour assurer la sécurité énergétique, le développement durable et réaliser l’engagement de zéro émission nette d’ici 2050.

S'exprimant lors de l'atelier, Huynh Thành Dat, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation et et de mobilisation de masse du Parti, a souligné que dans le contexte de la demande croissante de transition énergétique, de protection de l'environnement et de croissance verte, l'énergie nucléaire fait un retour en force et est considérée comme une source d'énergie stable, propre et efficace.

Partout dans le monde, de nombreux pays ont lancé ou étendu des programmes d’énergie nucléaire. Pour le Vietnam, le développement de l’énergie nucléaire ne vise pas seulement à compléter l’approvisionnement énergétique, mais constitue également une étape stratégique pour améliorer le potentiel scientifique et technologique, développer des ressources humaines de haute qualité et s’intégrer de manière proactive dans la chaîne de valeur mondiale de l’industrie de l’énergie nucléaire, a dit Huynh Thành Dat.

Il a déclaré que l'événement visait à fournir des informations, des perspectives, des avantages et des aspects positifs que l'énergie nucléaire apporte aux gens comme sûreté - sécurité - bien-être social.

Une des applications les plus importantes

Selon le professeur associé et docteur Nguyên Nhi Diên, ancien directeur de l'Institut de recherche nucléaire, en fait, l'Institut de recherche nucléaire de Dà Lat a largement appliqué les technologies nucléaires dans de nombreux domaines tels que la médecine, l'industrie, l'agriculture et la protection de l'environnement pour développer la socio-économie locale et nationale. L’énergie nucléaire est notamment l’une des applications les plus importantes de l’énergie atomique. Cette technologie est actuellement très avancée et sûre, jouant un rôle important dans la transformation de l’énergie verte au Vietnam ainsi que dans le monde.

Lors de l’atelier, les délégués ont donné leur avis et proposé de nombreuses questions d’intérêt public telles que : la technologie, la sécurité de l’énergie nucléaire dans le processus de construction et de déploiement des centrales nucléaires ; l’application des rayonnements et des isotopes radioactifs dans la vie, la médecine, l'agriculture, l'industrie ; le rôle des médias et de la sensibilisation sociale dans la promotion du développement de l’énergie nucléaire ; des solutions des collectivités locales, des agences de presse et de la communauté scientifique pour répondre aux questions, préoccupations et inquiétudes des citoyens concernant les incidents nucléaires, leurs impacts sur l'environnement et la santé humaine.

VNA/CVN