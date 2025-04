Le Vietnam est sur la voie du très haut débit mobile

L’opérateur Viettel a commencé à envoyer des messages aux abonnés utilisant encore des appareils anciens, les incitant à passer à des équipements prenant en charge la VoLTE. Ceux qui procèdent volontairement à cette mise à niveau durant cette période bénéficieront de minutes d’appel gratuites ou de subventions en achetant un nouveau téléphone.

Il s’agit d’une nouvelle étape des opérateurs de télécommunication pour inciter les utilisateurs à abandonner les équipements nécessitant le réseau 2G/3G, après une campagne visant à éliminer les téléphones 2G Only l’année dernière.

La VoLTE (Voice over LTE) permet de passer des appels vocaux via le réseau 4G LTE, au lieu des réseaux 2G ou 3G. Cette technologie promet une qualité audio améliorée, une connexion plus rapide et plus stable, et permet à l’utilisateur de téléphoner tout en continuant à utiliser Internet via la 4G. Si l’appareil ne prend pas en charge la VoLTE, il peut basculer automatiquement sur le mode 2G ou 3G lors d’un appel.

La persistance sur le marché d’appareils non compatibles avec la VoLTE est l’une des raisons pour lesquelles les opérateurs, bien qu’ayant cessé de fournir des services 2G, n’ont pas encore pu éteindre totalement ce réseau.

Lors d’un événement organisé la semaine dernière par la GSMA (Association mondiale des systèmes de communication mobile), Nguyên Phong Nha, directeur adjoint du Département des télécommunications du ministère des Sciences et Technologies, a expliqué que le réseau 2G est encore maintenu au Vietnam pour prendre en charge les appareils dépourvus de technologie VoLTE, ainsi que certains services IoT à bande étroite. Cependant, le pays met en œuvre des mesures pour inciter les utilisateurs à passer à une connexion Internet haut débit.

«En 2028, nous arrêterons également la technologie 3G. À ce moment-là, le Vietnam ne disposera plus que des réseaux 4G et 5G», a-t-il déclaré.

Selon la feuille de route prévue, le réseau 2G sera définitivement coupé en septembre 2026. Bien qu’il reste plus d’un an, un représentant d’un opérateur a indiqué que promouvoir dès maintenant la mise à niveau vers des appareils compatibles VoLTE permettrait d’éviter que les utilisateurs ne soient pris de court ou n’attendent les derniers jours pour effectuer cette transition, ce qui risquerait de provoquer des interruptions de communication, une situation déjà observée lors de l’arrêt du support pour les téléphones 2G Only l’année dernière.

Aucune statistique officielle n’existe actuellement sur le nombre de téléphones non compatibles VoLTE en circulation. En pratique, ces appareils ne sont plus importés au Vietnam depuis près d’un an et n’existent plus que sous forme de modèles anciens ou d’occasion. Selon la réglementation, à partir du 1er juillet 2024, tous les téléphones mobiles utilisant la technologie E-UTRA (4G) produits ou importés au Vietnam devront obligatoirement prendre en charge les appels VoLTE.

La fin du service 2G est censée favoriser la transition vers le réseau 4G, ce qui permettra à la population d’accéder à l’environnement numérique et de bénéficier de services avancés tels que le paiement électronique et les services publics en ligne. Cela contribuera également à alléger la charge des opérateurs, leur permettant ainsi de concentrer leurs infrastructures et leurs ressources humaines sur les technologies de réseaux de nouvelle génération, comme la 5G, voire la 6G.

