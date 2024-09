Le dirigeant Tô Lâm reçoit les géants AES, Pacifico Energy, SpaceX et Google

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a reçu le 25 septembre (heure locale) à New York, de grands groupes américains dans le domaine de l’énergie, des satellites spatiaux, et des secteurs technologiques, notamment AES, Pacifico Energy, SpaceX et Google.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien, en visite de travail à New York, aux États-Unis, a salué les activités de ces groupes au Vietnam au cours des derniers temps, affirmant que son pays s’engage à créer des conditions favorables permettant aux investisseurs américains d’investir et d’opérer efficacement au Vietnam.

Transition énergétique

Il a déclaré au vice-président exécutif d’AES, Juan Ignacio Rubiolo, que le Vietnam encourage toujours les investisseurs étrangers, en particulier dans les projets de transition énergétique.

Le Vietnam cherche des solutions pour équilibrer sa balance commerciale avec les États-Unis et soutient donc l’importation de gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour augmenter ses importations de produits américains, a-t-il fait savoir.

Le dirigeant vietnamien a demandé à AES de continuer à se coordonner étroitement avec ses partenaires vietnamiens tels que PV Gas et EVN pendant la mise en œuvre des projets, et a invité à éviter tout changement une fois qu’ils sont inclus dans le Plan national de développement de l’électricité du Vietnam.

Juan Ignacio Rubiolo a fait savoir que AES est présent au Vietnam depuis plus de 15 ans avec de nombreux projets d’investissement et a réaffirmé son engagement à long terme et son soutien à la transition énergétique et au développement de l’économie verte au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Au vice-président senior de SpaceX, Tim Hughes, le secrétaire général et président Tô Lâm a espéré que Starlink de SpaceX va aider le Vietnam à faire face rapidement et efficacement aux catastrophes naturelles.

Un marché potentiel

Considérant le Vietnam comme un marché très potentiel pour le plan de développement de l’Internet par satellite de SpaceX, Tim Hughes a déclaré que le groupe prévoit d’investir 15 milliards d'USD au Vietnam dans un avenir proche.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a déclaré que le gouvernement vietnamien étudie la proposition d’investissement de SpaceX au Vietnam, et a demandé au groupe de travailler en étroite collaboration avec les agences concernées et les partenaires nationaux dans la finition des procédures pertinentes.

Il a également salué les activités fructueuses de Pacifico Energy dans le monde et au Vietnam, demandant à son fondateur et président Nate Franklin d’accélérer la mise en œuvre des projets en cours au Vietnam et d’avoir plusieurs autres dans le pays dans les temps à venir.

Présent au Vietnam depuis 2017, Pacifico Energy est la première entreprise d’énergie renouvelable à réaliser des projets éoliens et solaires au Vietnam. Le groupe s’engage à continuer de développer des projets énergétiques au service du développement économique national.

Photo : VNA/CVN

Recevant Karan Bhatia, vice-président chargé des relations gouvernementales et de la politique publique de Google, le secrétaire général et président Tô Lâm a vu dans le renforcement de la présence du groupe et de ses partenaires au Vietnam l’expression de la position croissante du pays dans sa chaîne d’approvisionnement et le développement de ses marchés.

Intelligence artificielle

Il a demandé à Google d’étendre ses investissements au Vietnam et d’aider les entreprises vietnamiennes à participer à sa chaîne d’approvisionnement. Il a également espéré que le groupe coopère avec le Centre national d’innovation du Vietnam et d’autres agences, instituts et écoles pour façonner l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) au Vietnam.

Le dirigeant vietnamien a également apprécié la proposition du groupe sur la coopération en matière de cybersécurité qui est un domaine particulièrement important dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Karan Bhatia a pour sa part souhaité une coopération continue avec le Vietnam sur le développement de l’IA. Google espère également soutenir le Vietnam dans les services de cloud liés à l’IA, et coopérer avec le pays dans le domaine de la cybersécurité.

VNA/CVN