Cérémonie en mémoire des 64 officiers et soldats de la Marine tombés à Gac Ma

Une cérémonie solennelle s’est tenue dans le district de Hai Châu, ville de Dà Nang, le 14 mars, en mémoire des 64 officiers et soldats de la Marine qui ont sacrifié leur vie sur le récif de Gac Ma (Johnson Sud), une partie des Truong Sa (Spratly) vietnamiens, pour défendre la souveraineté du pays sur les mers et les îles il y a 37 ans.

Lors de la cérémonie, les familles des soldats tombés au combat, les autorités locales, les anciens combattants et les anciens militaires stationnés à Truong Sa se sont rassemblés pour rendre hommage aux martyrs. Ils ont observé une minute de silence et offert de l’encens en hommage aux soldats tombés au combat qui ont sacrifié leur vie pour protéger la patrie.

Nguyên Van Tan, chef du comité de liaison des soldats de Truong Sa à Dà Nang de 1984 à 1988, a souligné la fière histoire du Vietnam, façonnée par une lutte acharnée pour l’indépendance, la liberté et la souveraineté territoriale. Il a qualifié la bataille navale de Gac Ma de symbole éclatant de bravoure, incarnant l’esprit de "sacrifice pour la survie de la nation" dont ont fait preuve les jeunes héros de la marine.

Le 14 mars 1988, les soldats du génie de la Marine populaire vietnamienne se sont tenus résolument sur Gac Ma, déterminés à protéger le drapeau national au milieu de l’immensité de la mer. Ils ont affronté la mort de front, mais ont refusé de battre en retraite ou de se rendre, créant un cercle de fierté immortel en Mer Orientale/mer de Chine méridionale. Les 64 soldats, dont neuf de Dà Nang et un de Quang Nam, se sont sacrifiés.

Lê Thi Lan, la mère du martyr Nguyên Huu Lôc, a partagé un souvenir poignant de son fils. À seulement 20 ans, il s’est engagé dans la marine, et moins d’un an plus tard, la famille a appris la terrible nouvelle de sa mort. Bien que la douleur de sa disparition ne s’estompera jamais, elle a exprimé son immense fierté pour son sacrifice pour la souveraineté de la nation.

Nguyên Van Hiên, vice-président de DACINCO Construction Investment Co. Ltd., a rendu hommage au sacrifice des soldats, affirmant que leur courage est non seulement une source de fierté nationale, mais aussi un guide pour les générations futures. Il a souligné qu’il est de la responsabilité de chaque Vietnamien d’honorer leur mémoire en défendant les valeurs pour lesquelles ils se sont battus et en contribuant à la prospérité de la nation.

Des étudiants de l’Université Dông A ont également assisté à la cérémonie, offrant de l’encens en hommage aux héros tombés au combat. Nguyên Thi Thuy Trang, étudiante de l’université, a exprimé son émotion en assistant à l’événement. "C’est un rappel de la fière histoire du pays et de la loyauté indéfectible des soldats qui ont tout risqué pour protéger la terre et la mer sacrées du pays", a-t-elle déclaré, promettant de perpétuer ce sens de la fierté et du devoir dans ses études et ses projets futurs pour contribuer à bâtir un Vietnam plus fort et plus prospère.

À cette occasion, l’Université Dông A et DACINCO ont offert des cadeaux aux familles des soldats tombés au combat.

