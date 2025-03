Pacifico Energy investira dans le secteur énergétique

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh en recevant le 12 mars à Hanoï Nate Franklin, président de Pacifico Energy, un groupe énergétique américain de premier plan qui développe activement de nombreux projets énergétiques dans toute la région Asie-Pacifique.

Projets à Binh Thuân et Bên Tre

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié et remercié Pacifico Energy pour ses contributions pratiques et efficaces au développement socio-économique du Vietnam, notamment la mise en oeuvre des projets d'énergie solaire à Binh Thuân et les projets d'énergie éolienne à Bên Tre (Sud).

Il a demandé à Pacifico Energy d'accroître les investissements, les affaires et la coopération avec les entreprises vietnamiennes dans la transformation verte, l'énergie propre, l'énergie renouvelable, en particulier la mise en œuvre de projets d'énergie solaire et d'énergie éolienne offshore et la recherche et l'investissement dans le développement du réseau électrique et du système de transmission au Vietnam pour contribuer à assurer la sécurité énergétique. Il a souhaité que Pacifico Energy promeuve le transfert de technologie pour développer les énergies renouvelables et les énergies propres ; soutienne le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité pour contribuer au développement de l'industrie énergétique.

Pham Minh Chinh a également demandé au groupe de s'adresser au gouvernement américain pour retirer le Vietnam de la liste des pays imposant des restrictions sur les exportations de haute technologie et reconnaître le Vietnam comme une économie de marché.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien garantissait un environnement d’investissement ouvert et favorable pour que les investisseurs puissent opérer légalement, sainement, de manière stable, durable, efficace et rentable ; s'engageait à toujours accompagner, partager et garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs ; était prêt à écouter les commentaires, à améliorer l'efficacité de la coopération.

Pour sa part, Nate Franklin a hautement apprécié les orientations des hauts dirigeants vietnamiens ainsi que du Premier ministre lui-même concernant l’amélioration de l’environnement des investissements et des affaires, tout en précisant que le Vietnam disposait de grand potentiel de développement et que ce potentiel était en train d’être réalisé avec des perspectives.

En particulier, le président de Pacifico Energy a estimé que parmi tous les pays d'Asie, le Vietnam disposait d'un avantage unique en matière de ressources éoliennes avec un long littoral, une vitesse de vent élevée, un terrain marin favorable à la construction de projets éoliens, une situation géographique favorable...

Sécurité énergétique

Il s’est engagé à continuer d'accroître les investissements de Pacifico Energy dans l'industrie énergétique vietnamienne, notamment un plan d'investissement de plusieurs milliards de dollars dans l'énergie éolienne offshore, l’apport de nouvelles solutions avancées pour assurer la sécurité énergétique, l’attraction des IDE de haute technologie et de semi-conducteurs, la fourniture de l'électricité aux centres de données, aux centres de formation en IA, la promotion de la croissance économique rapide et durable du Vietnam.

