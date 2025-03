La vice-présidente de l'AN rencontre des sénateurs américains et le gouverneur du Maryland

Lors de sa tournée de travail aux États-Unis pour assister à la 69 e session de la Commission de la condition de la femme (CSW) du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), la vice-présidente de l'Assemblée nationale (AN), Nguyên Thi Thanh, a eu plusieurs activités à Washington.

Lors de ses rencontres le 13 mars avec la sénatrice Marsha Blackburn et le sénateur Peter Welch, elle a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme un partenaire d’importance stratégique et souhaitait continuer à concrétiser et à mettre en œuvre le partenariat stratégique global entre les deux pays, dans une direction de plus en plus approfondie, substantielle et efficace.

Nguyên Thi Thanh a exprimé son espoir qu’à l'avenir, les deux pays augmenteraient les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux. Elle a proposé que les deux organes législatifs se coordonnent pour promouvoir l'expansion du réseau des parlementaires soutenant les relations bilatérales et se concentrent sur la promotion de la coopération dans divers domaines tels que l’économie, le commerce, l’éducation, la formation, l’égalité des sexes et l'autonomisation des femmes...

De plus, elle a souligné que la coopération pour régler les conséquences de la guerre jouait un rôle crucial dans les relations entre le Vietnam et les États-Unis, et a appelé le Congrès américain à continuer à soutenir les projets en la matière.

Pour leur part, les deux sénateurs ont affirmé que le reclassement des relations entre les deux pays en partenariat stratégique global en 2023 montrait que le Vietnam était devenu un partenaire de premier plan des États-Unis dans la région.

La sénatrice Marsha Blackburn a affirmé qu’elle prêterait attention à la promotion des relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis, afin que celles-ci continuent à se développer de manière stable, apportant des avantages aux habitants et aux entreprises des deux pays.

De son côté, le sénateur Peter Welch a exprimé sa volonté de promouvoir des projets et des programmes de décontamination de dioxine, de déminage et de soutien aux personnes handicapées au Vietnam…

Coopération dans le domaine des hautes technologies

Le même jour, Nguyên Thi Thanh a eu une séance de travail avec les dirigeants de l’Institut États-Unis-Asie (US-Asia Institute). Elle leur a proposé d’accorder la priorité à la promotion des programmes de coopération avec le Vietnam dans le domaine des hautes technologies.

Auparavant, la vice-présidente de l'AN avait assisté à une réunion organisée par le Bureau du Congrès sur le leadership international (Congressional Office for International Leadership - COIL), à l’occasion du 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

Lors de sa visite à l'État du Maryland le 12 mars, Nguyên Thi Thanh a rencontré le gouverneur Wes Moore.

Selon le gouverneur Wes Moore, le chiffre d'affaires commercial bilatéral entre le Maryland et le Vietnam a atteint plus d’un milliard de dollars. La communauté vietnamienne de près de 34 000 personnes vivant, travaillant et étudiant dans l'État constitue une base importante pour que le Maryland et le Vietnam continuent de maximiser leur potentiel de coopération dans de nombreux domaines, en particulier l'agriculture, l'éducation et la formation.

Pour sa part, la vice-présidente de l'AN a demandé que, dans les temps à venir, l'État du Maryland continue de promouvoir la coopération en matière d’éducation, de formation et de haute technologie dans l’agriculture avec le Vietnam.

Dans l'après-midi du 12 mars, Nguyên Thi Thanh a rencontré la sénatrice Patricia Murray, vice-présidente de la Commission des crédits, membre de plusieurs autres Commissions du Sénat américain.

Patricia Murray a affirmé que le Congrès américain, ainsi qu’elle-même personnellement, soutenaient fermement les programmes de coopération entre les deux pays pour faire face aux conséquences de la guerre, notamment les projets de déminage, de décontamination de dioxine, le soutien à l'amélioration de la capacité d'identification des restes des martyrs vietnamiens et le soutien aux personnes handicapées.

À cette occasion, la responsable vietnamienne a exprimé son souhait d'accueillir bientôt de plus en plus de délégations de membres du Congrès des États-Unis pour visiter le Vietnam et travailler avec l’AN vietnamienne.

