L'UE dévoile un livre blanc sur la défense dans un contexte d'incertitude par rapport aux États-Unis

La Commission européenne a présenté mercredi 19 mars un plan global visant à renforcer les capacités de défense de l'Union européenne (UE), dans le but d'améliorer la préparation militaire et de réduire la dépendance à l'égard des alliés non membres de l'UE, dans un contexte d'incertitude quant au futur soutien des États-Unis à l'OTAN.