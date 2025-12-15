Léger rebond de popularité pour le Premier ministre, selon un sondage

Après un premier compromis avec la gauche pour faire passer le budget de la Sécu, la popularité de Sébastien Lecornu enregistre un léger rebond selon le baromètre mensuel Ipsos BVA-CESI publié par La Tribune Dimanche .

Le deal avec le PS profite au Premier ministre, qui voit sa popularité progresser de 4 points à 29% - contre 58% d'opinions défavorables (-2 points).

Dans le détail, sa cote progresse étonnamment surtout chez les sympathisants LFI (+8) et RN (+7), tandis qu'elle décroche nettement chez ceux de droite (LR-UDI, -11) et macronistes (Renaissance-Modem-Horizons, -6).

Un "chassé-croisé cohérent" avec l'action de M. Lecornu, analyse pour l'hebdomadaire Brice Teinturier, directeur délégué général d'Ipsos BVA, qui observe que le chef du gouvernement "donne des gages à la gauche qui, logiquement, ne plaisent pas à son camp".

Pendant ce temps, Emmanuel Macron reste englué dans son impopularité, avec seulement 18% d'opinions favorables (-1 point), à un tout petit point de son plus bas historique atteint en septembre.

Aucune personnalité ne tire son épingle du jeu ce mois-ci parmi ses "successeurs potentiels", tous en baisse ou au même niveau qu'en novembre. C'est notamment le cas pour les deux favoris Jordan Bardella et Marine Le Pen, dont respectivement 33% et 30% des sondés seraient "satisfaits" de l'élection à l'Élysée, soit quatre et trois points de moins que dans le précédent sondage.

Le recul est encore plus marqué pour Edouard Philippe, qui perd six points à 18%, tandis que Bruno Retailleau abandonne quatre points à 17%, et Jean-Luc Mélenchon deux points à 13%.

Ce sondage, qui comme toute enquête d'opinion est une photographie du moment sans valeur prédictive, a été réalisé en ligne du 10 au 12 décembre auprès d'un échantillon de 1.000 Français représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

