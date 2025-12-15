Municipales à Paris : la gauche unie, sans LFI, devant Dati au 1er tour selon un sondage

Une liste d'union de la gauche conduite par le socialiste Emmanuel Grégoire, sans LFI, arriverait en tête du premier tour des municipales à Paris, devant celle de la droite menée par Rachida Dati, selon un sondage Ipsos pour Le Parisien.

Photo : AFP/VNA/CVN

Quatre listes sont en mesure de se qualifier au second tour en mars 2026, pouvant donner lieu à une quadrangulaire, selon ce sondage publié le 13 décembre.

Une liste d'alliance menée par Emmanuel Grégoire, soutenue par les Ecologistes et le Parti communiste, qui est actuellement en négociation, remporterait 32% des suffrages au premier tour du scrutin, devant la liste de la candidate des LR Rachida Dati, soutenue par le MoDem, qui en recueillerait 27%.

Dans un sondage Ifop paru en novembre, la ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement distanciait, avec le même score, son concurrent socialiste, ex-premier adjoint à la maire sortante Anne Hidalgo, donné alors à seulement entre 20 à 22% en fonction des différentes stratégies d'union à gauche.

Selon l'enquête d'Ipsos, la liste de Rachida Dati devance nettement celle du candidat Horizons Pierre-Yves Bournazel, soutenue par Renaissance, créditée de 14% des intentions de vote. Sophia Chikirou, tête de liste LFI, est donnée à 13%.

Une fusion de la liste LFI avec le PS semble exclue, Sophia Chikirou ayant déclaré fin novembre qu'il "ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris", tandis qu'Emmanuel Grégoire a toujours écarté des discussions avec la députée insoumise.

Si les socialistes et les écologistes se présentaient séparément, Emmanuel Grégoire (20%) devancerait le candidat écologiste David Belliard (14%). Rachida Dati virerait alors en tête à l'issue du premier tour, à 27% toujours.

Photo : AFP/VNA/CVN

Socialistes et écologistes sont engagés depuis plus de trois mois dans de difficiles négociations sur une union dès le premier tour, ce qui serait une première depuis que la gauche dirige la capitale. Un accord est néanmoins annoncé comme proche.

Au cœur des discussions : le nombre de conseillers de Paris, les futurs postes d'adjoints à l'Hôtel de Ville et surtout les mairies d'arrondissements, le PS ayant selon plusieurs sources proposé aux Écologistes de leur céder une de leurs mairies s'ils acceptaient de se joindre à Emmanuel Grégoire.

À l'extrême droite, la liste du RN de Thierry Mariani est créditée de 7% des intentions de vote, ex aequo avec celle de Sarah Knafo, candidate potentielle mais non encore déclarée du parti d'Eric Zemmour Reconquête.

Le sondage a été réalisé en ligne du 5 au 12 décembre sur un échantillon de 849 habitants de Paris, représentatif de la population parisienne inscrite sur les listes électorales (méthode des quotas).

AFP/VNA/CVN