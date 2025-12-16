Centrafrique : lancement officiel de la campagne électorale pour les élections groupées

La campagne électorale pour les élections groupées prévues le 28 décembre en République centrafricaine a été officiellement lancée samedi 13 décembre, marquant l'entrée dans la phase finale d'un processus électoral inédit.

>> Le FMI débloque 58 millions de dollars d'aide vers la Centrafrique

>> Centrafrique : deux casques bleus népalais blessés lors d'une attaque

>> Un chef de village aidant des réfugiés de Centrafrique récompensé par l'ONU

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Ce quadruple scrutin combine les élections présidentielle, législative, régionale et municipale, une première dans l'histoire politique du pays.

Parmi les sept candidats en lice pour l'élection présidentielle figure le président sortant Faustin-Archange Touadéra, qui brigue un nouveau mandat. Il met en avant ses efforts de paix et de sécurité au cours de son mandat.

Ses principaux adversaires sont Anicet-Georges Dologuélé et Henri-Marie Dondra, tous deux anciens Premiers ministres qui s'engagent à lutter contre la pauvreté et à améliorer les conditions de vie de la population.

Les sept candidats disposent deux semaines pour convaincre environ 2,3 millions d'électeurs centrafricains inscrits sur les listes électorales.

Xinhua/VNA/CVN