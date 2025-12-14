Gaza : l’Égypte et la France réaffirment l’importance d’un État palestinien

Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi et son homologue français Emmanuel Macron ont affirmé vendredi 12 décembre que les efforts de paix en cours concernant Gaza doivent mener à la création d'un État palestinien indépendant.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours d'un entretien téléphonique, les deux dirigeants sont convenus que les efforts actuels doivent être suivis du lancement d'un processus politique global aboutissant à l'établissement d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué.

M. Sissi a souligné la nécessité de consolider le cessez-le-feu à Gaza et de passer à la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de paix.

Il a également insisté sur l'importance d'accroître l'acheminement de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza et de lancer immédiatement la phase de relèvement précoce et de reconstruction.

Pour sa part, M. Macron a exprimé son appréciation pour le rôle important joué par l'Égypte dans la réalisation de la stabilité régionale, notamment dans la consolidation de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, selon le communiqué.

Plusieurs pays occidentaux, dont la France et le Royaume-Uni, ont procédé cette année à la reconnaissance officielle de l'Etat de Palestine, au plus fort de l'opération militaire israélienne à Gaza.

Xinhua/VNA/CVN