Chili : le candidat d'extrême droite José Antonio Kast élu président

José Antonio Kast, candidat présidentiel du Parti républicain d'extrême droite, a remporté le second tour de l'élection présidentielle au Chili, devenant ainsi le nouveau chef de l'État, ont annoncé le 14 décembre les autorités électorales.

>> Présidentielle au Chili : les deux candidats favoris s'affronteront au second tour

>> Chili : début du second tour des élections présidentielles

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le Service électoral chilien, avec 99,33% des votes dépouillés au second tour, M. Kast a remporté 58,18% des voix, contre 41,82% pour Jeannette Jara, candidate de la coalition de gauche au pouvoir au Chili.

Mme Jara a reconnu sa défaite face à M. Kast et l'a félicité le 14 décembre sur les réseaux sociaux. L'actuel président, Gabriel Boric, l'a également félicité pour sa victoire.

M. Kast, 59 ans, prendra ses fonctions le 11 mars 2026. Pendant la campagne électorale, il a axé ses efforts sur la sécurité publique, préconisant la construction de prisons de haute sécurité et le renforcement des sanctions à l'encontre des groupes criminels afin de maintenir l'ordre public.

Il prévoit également d'expulser les immigrants illégaux à grande échelle et de renforcer le contrôle des zones frontalières.

Le scrutin du second tour a débuté le 14 décembre à 08h00 heure locale (11h00 GMT), et s'est terminé à 18h00 (21h00 GMT), avec plus de 15 millions d'électeurs inscrits.

Aucun candidat n'ayant obtenu plus de 50% des voix au premier tour le 16 novembre, Mme Jara et M. Kast, qui avaient respectivement remporté 26,85% et 23,92% des voix, se sont qualifiés pour le second tour.

Xinhua/VNA/CVN