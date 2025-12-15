Chili : début du second tour des élections présidentielles

Le second tour de l'élection présidentielle chilienne s'est ouvert le 14 décembre, opposant la candidate de gauche Jeannette Jara au candidat républicain José Antonio Kast.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon le Service électoral chilien, le scrutin a débuté à 8h00, heure locale (11h00 GMT), et se terminera à 18h00 (2100 GMT) le même jour, avec plus de 15 millions d'électeurs inscrits.

Lors de ce second tour, le candidat qui obtiendra le plus grand nombre de voix remportera l'élection. Le président élu prendra ses fonctions le 11 mars prochain.

Aucun candidat n'ayant obtenu plus de 50% des voix au premier tour le 16 novembre, Jara et Kast, qui ont respectivement obtenu 26,85% et 23,92% des voix, se sont qualifiés pour le second tour.

Les deux candidats ont tous mis l'accent sur l'amélioration de la sécurité sociale et la lutte contre l'immigration clandestine afin de convaincre les électeurs.

Xinhua/VNA/CVN