Israël confirme l'assassinat d'un haut responsable du Hamas

L'armée israélienne a confirmé que ses forces avaient tué le 14 décembre un haut commandant du Hamas lors d'une frappe dans la bande de Gaza.

>> Nouvelles frappes israéliennes sur Gaza, cinq morts selon les autorités locales

>> Le Qatar espère que le Hamas et Israël reprendront "très bientôt" les pourparlers

>> À Gaza, un casque de réalité virtuelle pour soulager des enfants traumatisés

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Forces de défense israéliennes et l'agence de sécurité Shin Bet ont déclaré dans un communiqué conjoint que Ra'ad Sa'ad, chef du quartier général de la production d'armes de la branche militaire du Hamas, avait été tué.

L'armée israélienne a décrit M. Sa'ad comme l'un des planificateurs de l'attaque menée par le Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et "l'un des derniers militants de haut rang" restant à Gaza.

Elle a également affirmé que M. Sa'ad était "directement responsable des violations de l'accord de cessez-le-feu" par le Hamas ces derniers mois, l'accusant d'avoir dirigé la production continue d'armes pendant le cessez-le-feu.

Le Hamas n'a pas confirmé la mort de M. Sa'ad, mais a accusé Israël de tenter de faire dérailler le cessez-le-feu parrainé par les États-Unis.

"Les crimes continus à Gaza, y compris l'attaque contre un véhicule civil dans l'ouest de la ville de Gaza, constituent une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu signé conformément au plan du président américain Donald Trump", a déclaré le Hamas dans un communiqué.

"Le gouvernement israélien porte l'entière responsabilité des conséquences de ses crimes contre le peuple palestinien, y compris les dommages causés aux civils, aux dirigeants et aux militants", a ajouté le groupe.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré dans un communiqué que lui-même et le ministre de la Défense Israël Katz avaient personnellement ordonné l'assassinat de M. Sa'ad en réponse à l'explosion d'un engin explosif du Hamas qui a blessé des soldats israéliens le 14 décembre à Gaza.

Plus tôt le 14 décembre , l'armée israélienne a déclaré que deux soldats de réserve avaient été légèrement blessés par un engin explosif qui avait explosé lors d'une opération visant à nettoyer la zone des infrastructures militantes dans le Sud de Gaza.

"La mort de M. Sa'ad est un coup dur pour le Hamas, tant sur le plan pratique que symbolique", a déclaré Michael Milshtein, ancien officier supérieur des services de renseignement israéliens, au New York Times. Mais il a averti que cela était encore loin de renverser le groupe, qui était "capable, motivé et pouvait s'adapter à une réalité changeante".

Malgré le dernier cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, entré en vigueur en octobre, Israël a continué à mener des frappes à Gaza, tuant plus de 380 personnes et en blessant plus de 1.000 autres, selon les autorités sanitaires de Gaza.

Xinhua/VNA/CVN