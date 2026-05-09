Le chef de l'ONU appelle à éviter une nouvelle escalade dans le détroit d'Ormuz

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|Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres s'adresse à la presse au siège de l'ONU à New York, le 2 avril.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le secrétaire général de l'ONU est préoccupé par les récents échanges de tirs signalés dans le détroit d'Ormuz, a indiqué Farhan Haq, porte-parole adjoint du chef de l'ONU, lors d'un point de presse quotidien.
Antonio Guterres appelle toutes les parties à respecter pleinement le cessez-le-feu et à s'abstenir de toute action susceptible de conduire à une nouvelle escalade ou de compromettre les efforts diplomatiques en cours, a-t-il ajouté.
Les forces américaines et iraniennes ont échangé des tirs jeudi 7 mai. L'armée américaine a affirmé qu'il s'agissait d'une action de "légitime défense", tandis que Téhéran a accusé Washington d'avoir violé un cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril.
Xinhua/VNA/CVN