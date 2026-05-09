Le chef de l'ONU appelle à éviter une nouvelle escalade dans le détroit d'Ormuz

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter une nouvelle escalade à la suite des échanges de tirs dans le détroit d'Ormuz, a déclaré vendredi 8 mai un porte-parole de l'ONU.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le secrétaire général de l'ONU est préoccupé par les récents échanges de tirs signalés dans le détroit d'Ormuz, a indiqué Farhan Haq, porte-parole adjoint du chef de l'ONU, lors d'un point de presse quotidien.

Antonio Guterres appelle toutes les parties à respecter pleinement le cessez-le-feu et à s'abstenir de toute action susceptible de conduire à une nouvelle escalade ou de compromettre les efforts diplomatiques en cours, a-t-il ajouté.

Les forces américaines et iraniennes ont échangé des tirs jeudi 7 mai. L'armée américaine a affirmé qu'il s'agissait d'une action de "légitime défense", tandis que Téhéran a accusé Washington d'avoir violé un cessez-le-feu entré en vigueur le 8 avril.

Xinhua/VNA/CVN